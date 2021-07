Opinión

No hay duda que se movió el ambiente en la 147 y 288, decenas de trabajadores en activo se acercan a preguntar qué rollo, cuando se contrata personal y coinciden que primero se debe contratar a sus hijos, la realidad como lo hemos manejado, no se puede manejar nada, es tanto como calentar el ambiente.

Es una realidad que viene cambios por la reforma del Out Sourcing, pero como que no está muy claro el asunto, una cosas es cierta, la dirigencia sindical tiene en sus manos un caso no muy pesado, incluso hay empresas en donde no pasa absolutamente nada, nadie comenta de esas industrias.

Siempre es lo mismo lo que gira alrededor de AHMSA siempre es noticia, por mínimo que sea el impacto, pero genera opinión y movimientos, aquí lo correcto es esperar para antes del 30 de este mes es posible conocer cómo van a quedar las cosas y acabar con las dudas y comentarios.

Otro aspecto es la presencia de trabajadores en los recintos sindicales, se les olvida que la pandemia sanitaria aún se mantiene, es un punto que directivos sindicales tienen que tomar en cuenta, no hay espacio para arriesgar la salud de nadie, por ello es conveniente que se mantengan las restricciones.

Por otro lado el, vocero de la 288 Julio Cesar Aguilera Silva, señala que poco a poco la clínica siete del IMSS normaliza sus servicios, además soluciona el desabasto de medicamento que se registraba en los últimos día, incluso médicos del área de especialidades también regresaron a sus consultorios y atienden pacientes, afirmó.

El directivo del Sindicato Nacional Democrático Minero dijo que de acuerdo a información de comisionados ante la institución se redujeron quejas por mal servicio, también por el tema de no medicamento si falta pero se va acabando ese problema que afectaba a pacientes.

"La información que tenemos es que se normaliza la atención, es cierto la demanda creció al retirar el área COVID, la gente regresó a consultar después de un año de no acercarse ante el temor de la pandemia sanitaria y el elevado número de contagios, como eso terminó regresaron a consulta" apuntó.

Por otro lado destacó la importancia de que el IMSS libere recursos para la ampliación de urgencias y otras áreas ya programadas, así como también para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar contemplada para el norte de la ciudad y que vendrá a reforzar la atención.

En una buena noticia, la empresa Trinity abrió su bolsa de trabajo para contratar 150 soldadores, el requisito que deben cubrir aspirantes es que formen parte de la lista de reajustados de los últimos meses, además el trámite para entrega de papelería será directo sin intermediarios, afirmó Carlos Mata López.

El dirigente de la Federación Monclova, de la CTM aclaró que en este caso, la empresa abrió contratación exclusivamente par soldadores de todos los niveles y estar en condiciones de cubrir un pedido que la empresa recibió y se convierte en oportunidad de empleo.

"Cuando entreguen la solicitud los aspirantes deben indicar que ya fueron trabajadores, que van por su reingreso, de lo contrario no estarán en condiciones de ser aceptados, hay un compromiso entre empresa y sindicato en la primera oportunidad serían contratados por ello ese requisito" apuntó.

Mata Estrada, destacó que los interesados deben de hacer los trámites de manera directa sin intermediarios, ni el sindicato ni la empresa aceptarán documentación que quiera entregar una persona diferente a quien solicita el empleo, eso se hace para evitar malos movimientos y actos de corrupción.

Y por el lado de Joyson ayer circulo el rumor en el sentido de que se registraba movimiento laboral, que cientos de trabajadores se encontraban en paro pero después se aclararon las cosas, resulta que la empresa tuvo paro técnico programado por ocho horas por ello la inactividad.

En un recorrido por esa empresa se comprobó que todo se encuentra en calma, en pláticas con trabajadores, confirmaron el paro incluso se ordenó descanso para el personal involucrado, eso es bueno dejarlos al aire libre sin hacer nada podría ser problema por aquello de que estar inactivo se presta para muchas cosas.

Lo bueno que todo quedó en simples comentarios, que no hay paro laboral, como se encuentran las cosas no es bueno movimientos de obreros, lo que se necesita es tranquilidad de esa manera participar en la promoción de la región y atraer empresas es lo que necesita y con mucha urgencia.

Nos leemos mañana...