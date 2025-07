No hay notificación de paros técnicos en empresas

A pesar de los comentarios en el sentido de que Maxión Inmagusa se irá a paros técnicos, el Centro de Conciliación Laboral, no tiene información en ese sentido y es la autoridad quien debe tener conocimiento para evitar problemas con sus trabajadores ya que se requiere acuerdos.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que no se encuentra en condiciones de aclarar los paros porque no hay notificación, existen diversas causas por las cuales una industria opta por paralizar actividades en determinado lapso de tiempo.

"En el caso de Maxión Inmagusa no tengo información lo que se escucha es por las redes sociales supuestamente de los propios trabajadores pero como autoridad laboral no tengo nada en claro, habría que esperar a conocer si la empresa notifica para entonces estar en condiciones de informar" señaló.

Indicó que en la región no hay una sola empresa en esas condiciones, es decir en paro técnico, a pesar de que existen situaciones que en ocasiones inciden para ese movimiento laboral, sobre todo las empresas exportadoras que son las más afectadas por la política arancelaria, enfatizó.

Por otro lado, el servicio de taxis si se puede ofrecer a la feria de San Buenaventura pero es decisión del operador tomando en cuenta el tiempo que lleva dejar al pasajero en las instalaciones de la feria, es un tiempo estimado en 40 minutos mientras que la tarifa es de 150 pesos.

Javier Hernández del Angel, dirigente de taxis Premier dijo que en ocasiones los operadores se niegan a dar ese servicio porque ellos después tienen problema para cubrir los gastos por turno, por un solo viaje dejan de trabajar cuando menos tres servicios lo que da una idea de lo que representa.

"La verdad que si se puede dar el servicio pero el operador a final es quien decide, los 40 minutos de su tiempo en cierta forma le afectan porque deja de trabajar en más servicios dentro de la ciudad, es una situación que se debe valorar, incluso aumentar la tarifa para equilibrar la situación" señaló.

Dijo que en ocasiones el operador al conocer el destino desisten y es cuando el pasajero piensa que no pueden ofrecer el servicio, pero es cuando tienen que conocer las verdaderas causas, la tarifa y la pérdida de tiempo que representa dejar de trabajar en otros servicios en la ciudad, insistió.

En otro tema, un grupo de cuando menos diez ex trabajadores de Altos Hornos de México se reunieron en la puerta uno para protestar por la presencia de trabajadores de la constructora Levi, que se encarga de sacar "chorreaduras" pero esa acción la califican fuera de orden.

La verdad aunque se convocó a todos los ex trabajadores solo un reducido número hizo acto de presencia, demostrando que no tienen interés en movilizaciones y eso es bueno tomando en cuenta la versión del síndico de que si no dejan que avance el proceso se puede alargar el asunto.

Y claro que eso es para llamar la atención de los ex trabajadores por supuesto que se entiende la situación, el estado anímico que presentan pero también es cierto un error y cuidado se alarga la quiebra, no hay venta y por lo tanto tampoco se liquida a los ex trabajadores.

De que tienen razón en su lucha no hay duda pero ya son tres años de movimientos estériles que no llegan a ningún lado, lo correcto es dejar que las cosas fluyan lo más rápido posible y de esa manera se den condiciones para liquidar a los ex trabajadores, en serio un error y complicaría las cosas, al tiempo.

Nos leemos mañana..