No hay planes de paros técnicos o recorte de personal

Pese a las condiciones del mercado, las diez empresas exportadoras afiliadas a CANACINTRA no tienen planes ni proyectos de recortar personal o aplicar paros técnicos, las actividades se mantienen normales aunque el mercado un poco nervioso por los aranceles, dijo Jorge Mtanus Falcó.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación señaló que al conocer sobre esos movimientos laborales se reunió con representantes de diversas empresas exportadoras y todas coincidieron que no hay programado inactividad por ese hecho y siguen operando.

Además destacó que la mañana del jueves se conoció que el Presidente Donald Trump, anunció que se prorrogó la aplicación de los aranceles un mes más, lo que hace ver que puede seguir esa política de detener el impuesto que a final pegaría fuerte en la economía de Estados Unidos.

Lo anterior tomando en cuenta que los precios se irán a la alza, afectando al consumidor de aquel país por esa razón es posible que al mandatario americano no le quede otra más que detener la aplicación de los impuestos ya que no habrá empresas extranjeras que se regresen a ese país.

Por otro lado, las empresas Denso y HFI notificaron a la dirigencia sindical cetemista que no contemplan aplicar recorte de personal ni programar paros técnicos que ambas empresas se comprometieron a seguir operaciones aunque no en el nivel de capacidad instalada cuando menos mantener las fuentes de trabajo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera dijo que la mañana de ayer jueves fue informado sobre la tranquilidad en ambas empresas y se notificó a la base trabajadora para que se mantenga tranquila, sobre todo después de conocer que la fuente de empleo no se afecta.

Dijo que el Presidente Donald Trump, sigue manejando el caso de los impuestos como si fuera un juego, incluso ayer anunció que se prorroga la aplicación del arancel, por ello dijo que es el escenario que el gobierno mexicano debe de aprovechar para negociar de acuerdo a la importancia.

"No es una situación política, es económica, por ello se tiene que manejar de acuerdo a la urgencia, no es con juego político o convocando a una manifestación en la ciudad de México como se puede resolver este tema que de aplicarse afectará millones de empleos en el país" advirtió.

En otro tema la noticia de que concluyó el inventario de bienes en Altos Hornos de México, no levantó el ánimo entre los ex trabajadores incluso se sigue con la idea de que no hay avances y es que piensan que es de un día para otro, así como consideran que es el proceso de rematar los bienes.

No señores y deben estar conscientes no es nada fácil además es cuestión de recordar que MINOSA fue declarada en quiebra cuando menos un año y medio antes que AHMSA y apenas se va a empezar con el inventario, es un aspecto que en realidad se debe de tomar en cuenta.

Porque mientras no haya actuación oficial, la verdad que todo seguirá igual, no hay lana para cubrir la liquidación conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, todo el proceso se ajustará a lo establecido en la Ley de quiebras, se insiste los ex trabajadores de Hércules, Cerro del Mercado y la Perla, serán tomados como ejemplo.

Lo anterior al recordar que el Sindicato Minero es quien los representa por lo tanto es la prueba para conocer el proceso de liquidación, eso aunque a muchos les moleste pero es la realidad, lo correcto es no dejar que nadie les dore la píldora y no los utilicen para otros fines económicos.

Nos leemos mañana..