Obreros de las dos plantas de AHMSA no tienen interés en retornar a trabajar

Opinión

Desesperados obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México que no tienen interés en retornar a trabajar, prefieren seguir en resguardo domiciliario, levantan firmas para que la directiva sindical negocie no reactivarlos, peor se ve difícil que se consiga autoricen su petición.

Tarde pero se dieron cuenta que son más los daños económicos que los beneficios, simplemente como son 800 los que regresan se acaban las horas extras y el dobleteo de turno, sus ingreso para abajo, además se reactivan los descuentos a quienes tienen préstamo o anticipo de salario.

Así se encuentran las cosas no hay duda pecaron por omisión se quedaron callados y no levantaron firmas para pedirá la empresa que ellos no tenían intención de retornar a trabajar así que se van todos al menos hasta la tarde de ayer no se conocía cambio en la programación hecha por la empresa.

Otro aspecto que debe reconocerse es la buena postura de la directiva sindical, que atiende la petición de los trabajadores, es cuando se demuestra el buen liderazgo a favor de los trabajadores, ojala y consigan resultado favorable, porque la verdad aumenta el número de obreros que prefieren seguir en casa.

Y sobre el paro en Golden Dragon, es un tema bastante interesante, resulta que hay división de opinión entre trabajadores, nos a favor y otros en contra resulta que el delegado especial Jonatán Romero Castillo, es un aficionado a los gallos y por supuesto a las bebidas alcohólicas, que de ahí nació el problema.

En platicas con trabajadores mostraron su temor a represarías de la empresa, el paro no se justifica y señalan que como se encuentra la cosa, es posible que los despidan, después será imposible que puedan ser contratados en otra empresa, entre el sector empresarial siempre se protegen con la llamada lista negra.

Insisten que la instrucción de parar no fue buena decisión, al contrario les puede afectar en un futuro inmediato, pero de que no todos van de acuerdo es una realidad, incluso destacan que el licenciado Carlos Tamez Cuellar, director de Relaciones Laborales, es una persona siempre dispuesta a escuchar.

También señalan que los tiempos actuales no están como para hacer paros, es al contrario se necesita estabilidad laboral es la única manera de atraer inversión que mucho se necesita el desempleo sigue a la alza, al sumarse los nuevos técnicos y profesionistas egresados en junio y julio.

Eso da una idea de la importancia por arreglar las cosas sin necesidad de movimientos, el año pasado no hubo paros, solo movilizaciones de ex trabajadores de Grupo SENDA, la línea transportista que dejó de operar en la región, en la llamada ruta el pozo de Monclova a Ocampo y viceversa.

Desde l 2012 que iniciaron paros por el tema de utilidades el 2020 fue la excepción y no se presentaron movimientos, lo anterior por la pandemia sanitaria, pero con el movimiento en Golden Dragon regresan los paros locos, Tereso Medina, líder en Coahuila de la CTM apoya a los agremiados.

Por otra parte en pláticas con el licenciado Carlos Tamez, director de Relaciones Industriales, dejó en claro que en la negociación no se colocaría la reinstalación de Jonatán Romero Castillo, que amenazó a insultó tanto al director de la empresa como al coordinador de Seguridad.

“Hay elementos para justificar su despido, en todas las empresas hay reglamentos internos, no se puede pasar por alto esa bajeza que cometió, por esa razón en la mesa de negociación no se tocará ese tema, el señor ya está fuera de la empresa y no regresa, eso debe quedar en claro” indicó.

Tamez Cuellar, señaló que la tarde de ayer se exhortó a los 80 paristas retornar a laborar, se les hace ver el error en que se encuentran, si no regresan van a perder todo, incluso por faltas causan baja inmediata, a final sus familias son los van a sufrir las consecuencias de no entrar a trabajar.

También aclaró que la empresa opera de manera normal, los 350 trabajadores sindicalizados solo un grupo de 80 es quien permanece afuera de la empresa, ya es problema de ellos mantenerse en esa postura, pero de que van a perder de eso no hay la menor duda, destacó.

“Jonatán ya tenía pensado partir a los Estados Unidos, lo más seguro es que si se va de la región y es cuando los trabajadores que lo siguen deben entender el daño que se hacen, el se va feliz de la vida y ellos aquí se quedan a sufrir las consecuencias por ello el exhorto a regresar a trabajar” apuntó.

Nos leemos mañana..