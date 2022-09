Para conocer qué ocasionó el derrame de arabio líquido en la desulfuradora de la planta Dos de Altos Hornos de México, integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad, se avocan a levantar la investigación y trabajar en ese tema para toma medidas preventivas y evitar vuelva a ocurrir.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que en el caso de los trabajadores afectados, solo uno sigue en reposo en su casa, los otros dos ya se encuentran laborando de manera normal, después del susto que se llevaron con el estruendo registrado por la combinación de agua y arrabio líquido.

El dirigente sindical señaló que AHMSA es una empresa de alto riesgo por su sistema productivo hay una mezcla de elementos por ello la importancia de aplicar todas las medidas de seguridad necesarias, además no es la primera ocasión que ocurre un accidente de ese tipo.

"Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, los compañeros se encuentran laborando de manera normal, mientras la Comisión de Seguridad se encarga de hacer las investigaciones y en su momento se harán las recomendaciones que sean necesarias para evitar vuelva a ocurrir" afirmó.

Por el lado de la 147 aún no hay información sobre la reapertura de la bolsa de trabajo, y es bueno aclarar las cosas tomando en cuenta que con la salida de trabajadores de las dos plantas circulan una serie de comentarios que apuntan pronto se tendrá la contratación de cientos de obreros.

En este sentido el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, dijo que no hay información en ese sentido por esa razón exhortó a los interesados en trabajar que esperen, no tiene caso dar falsas expectativas es hacerlos perder el tiempo, cuando se tenga información se les hará llegar.

Incluso recordó que existe una lista en espera son muchachos que hace tiempo se anotaron e insistió que no hay razón para hacerles creer que si hay oportunidad de trabajo, no es necesario que acudan al recinto sindical, mientras no se tenga algo oficial, la recomendación es esperar.

"Si hay interés de jóvenes por trabajar en la empresa, es entendible que cuestionen sobre ese tema, cada vez que salen compañeros es lo mismo se acercan a preguntar, pero la respuesta es la misma, aun no hay nada, y tampoco se conoce los planes de la empresa en ese sentido" apuntó.

En otro tema, se acerca la fecha para que concluya el plazo de regularizar unidades extranjeras y con ello crece el temor de un posible decomiso de unidades in documentación en regla, es decir miles de unidades chuecas que no fueron legalizadas por los serios problemas del Repuve.

Crece el temor al conocer que en entidades cercanas ya se dijo que apenas concluya el plazo y agárrense se vendrá el decomiso a todo lo que da, pero hasta la fecha en Coahuila no se manejado nada en ese sentido y se ve difícil tomando en cuenta que el próximo año habrá elecciones en la entidad.

Por lo tanto no es tiempo para actuar de esa manera, pero de que si la regaron con el Repuve de eso no hay la menor duda, a estas horas del partido todavía hay quienes tienen confianza que se autorice una ampliación, eso se encuentra en manos del Presidente que ya dijo que no.

Aunque un día dice una cosa y al siguiente otra, esa es la razón que hace pensar que si amplía, la próxima semana es decisiva, la gente del Repuve dice que tienen todo listo para levantar el equipo y cerrar el módulo, al menos que se tenga una orden en otro sentido, así se encuentra la cosa.

Nos leemos mañana..