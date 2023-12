Para una parte de obreros hoy se define el rumbo de la empresa

Y aunque obreros tienen confianza en que si se celebre la asamblea de consejo de AHMSA, el sector empresarial se mostró escéptico al señalar que no se ve voluntad por terminar con esta terrorífica película que daña miles de familias y arrastra serios problemas sociales entre otros.

En este sentido el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, es claro cuando dice que la información que recibieron es que cualquier acuerdo que se tome no será válido, que un juez impidió la reunión y eso pierde esperanza.

Señala que aunque es urgente encontrar salida al problema es tiempo que no se visualiza nada favorable, el escenario sigue igual que desde el inicio del problema, las argucias legales impiden poner fin al serio problema, mientras el equipo se sigue deteriorando por completo.

"Creo que pasará el año y todo igual, se escuchan comentarios en el sentido de que si habrá buenas noticias, pero lo que se necesita es que se haga realidad, los trabajadores y sus familias continúan tensos, faltan cuatro días para navidad, requieren se les pague sus salarios" apuntó.

Por su parte entre trabajadores también hay diversas versiones unos confían que hoy se haga el anuncio de la liberación de recursos para cubrir aunque sea parte de la nómina y otros dicen lo contrario, incluso recuerdan que en el transcurso del año se celebraron tres asambleas y todo sigue igual.

En donde las cosas siguen pesadas es en la Perla y Hércules, en redes sociales circulan videos donde dan cuenta que poco a poco los poblados se convierten en pueblos fantasmas, familias enteras han migrado en busca de trabajo para sobrevivir, las viviendas se encuentran por completo en abandono.

Es en Hércules en donde se presenta el mayor problema, se insiste la inundación de las minas, el deterioro de equipo y el robo del ferroducto impedirá la reactivación de la fuente de empleo, la realidad no existen condiciones para ello, y como recomendación es que abandonen los dos pueblos.

Pese que se mantiene la fe puesta en la reactivación es cuestión de analizar las condiciones que existen, lo peor del caso que hay quienes dicen que el Sindicato Minero emplazó a huelga, aunque no lo crean así lo dicen incluso hasta manejan papelería del emplazamiento, válgame el señor pero es cierto.

Por otro lado, la mayoría de los trabajadores de la región ya cobraron su aguinaldo, ahorro y salario, eso permite cuando menos hacer frente a los gastos extraordinarios por la compra de regalos y hasta para la cena de noche buena, todo lo contrario con los trabajadores y empleados de AHMSA.

No hay duda que será una navidad muy triste no habrá celebración y como dicen entre los obreros mientras el verdadero culpable de despojar la fuente de empleo, sigue orgulloso con su trenecito maya que no deja nada bueno para la mayoría de los mexicanos, no tiene intención de voltear su cara a Coahuila.

Y no se puede decir lo contrario cuestión de recordar que el problema inicio con la cancelación de los contratos de Comisión Federal de Electricidad a Micare, acción que despojó más de mil empleos directos, más los indirectos, de un día para otro adiós fuentes de empleo.

Poco a poco fue cerrando el círculo hasta que estrangulo AHMSA y el resto de las minas también se fueron en medio, entre las patas como se dice entre la raza, nadie puede negar que eso ocurrió, pero también como dicen otros, el karma existe, los carniceros de hoy serán las reces de mañana, que así sea.

Nos leemos mañana..