Opinión

Pesado se puso el panorama para obreros de a 39 años edad que por presentar problemas de salud, siguen y seguirán en resguardo domiciliario, mientras no se les apliquen las dos vacunas, no pueden retornar a trabajar a las dos siderúrgicas de Altos Hornos de México por ser vulnerables al COVID-19.

Y es que aunque parezca increíble pero un buen número de trabajadores de las dos plantas tienen esa edad y serios problemas de salud, a pesar de su joven edad, están enfermos y pues la vacuna es el pase que les abre la puerta de la empresa, al menos fue lo que ayer se comentó por parte de la dirigencia sindical.

Ese segmento de obreros impedidos para entrar a trabajar, pero también los de 40 a 59 años que no se vacunaron quedan en casa, son las instrucciones que tiene la empresa por parte de autoridades sanitarias, así que pecaron por omisión, o por cuestiones religiosas no acudieron a vacunarse.

Hay el antecedente de que trabajadores se niegan vacunarse y argumentan que su religión no se los permite, y es un dato oficial del sector salud, que recoge las estadísticas de la ruta empresarial y al investigar las causas sobre sale ese aspecto que no pueden vacunarse por su religión.

En otro tema, buena la postura del vocero de la 147, Carlos Garza Bernal, cuando recomienda a sus compañeros con hijos estudiando, que tramitan la constancia de estudio y acudan al IMSS a registrarlos, tomando en cuenta que apenas concluye el ciclo escolar y causan baja.

Dice que hay antecedentes que en el periodo vacacional se enferman y acuden al IMSS pero se les niega la atención por estar al día, como los planteles se encuentran cerrados no pueden tramitar la constancia de estudio y se ven obligados o bien acudir al Hospital Amparo Papeo a la Cruz Roja.

Por esa razón, los trabajadores deben atender la recomendación y tramitar el documento escolar, es la manera de proteger a sus hijos, en todo el periodo vacacional, y por supuesto no está de más atender el llamado, son cerca de 45 días de asueto escolar todo puede ocurrir en ese lapso de tiempo de eso no hay duda

Por otro lado el paro en la empresa Golden Dragon, deja una lección que la CTM debe entender, es con respecto a los nuevos líderes sindicales, antes de asumir el cargo que los obreros les asignaron tienen que recibir capacitación, sobre lo que es el sindicalismo y evitar se suban a un ladrillo y se mareen.

Lo anterior porque fue lo que pasó en el caso de Jonatán Romero, fue electo en elecciones secretas, los trabajadores confiaron en su persona pero con tan mala suerte que empezó a creerse intocable, a grado que actuó de manera incorrecta con sus superiores y a final hasta el empleo perdió.

Eso debe poner a pensar a la directiva cetemista y a las empresas, que permitan capacitar a los nuevos directivos sindicales, aclararles sus funciones pero siempre deben actuar con respeto, es cierto capacitar representa gasto extra, el nuevo o los nuevos dirigentes tienen que acudir de tiempo completo.

Las empresas por ahorrarse unos pesos no conceden permiso, y las consecuencias son claras, paros que cuestan millones de pesos, sil as empresas y la dirigencia sindical se ponen de acuerdo en este aspecto no hay duda que se mantendrá el equilibrio entre ambos factores productivos.

Si se analiza el entorno de los últimos siete años es fácil ver que son los nuevos directivos o gente que les ofrecen un cargo y empiezan los problemas, cuestión de revisar la historia, en Gunderson un obrero de apellido Castro, movió a trabajadores, les habían ofrecido el cargo de delegado del Sindicato Minero.

Su jefe le pidió dedicarse a trabajar pero respondió que ya no podía hacer nada, que el Sindicato Minero del licenciado Napoleón Gómez Urrutia, le extendió el cargo por lo tanto ya no estaba en condiciones de ejecutar sus tareas, eso a pesar de que no había nada oficial en la titularidad del Contrato, incluso ni recuento.

Total que el obrero causó baja y desde entonces esa a sido la forma como se pierden los nuevos sindicalistas, en Teksid ocurrió lo mismo con Imelda Jiménez, así o consigna la historia por lo tanto es necesario que sindicatos y empresas se pongan de acuerdo para capacitar los nuevos dirigentes sindicales.

De esa manera ellos tendrán la forma de orientar al resto de los trabajadores, terminar con los llamados y famosos paros locos que solo dejan desempleo, quienes pierden el trabajo por participar en movimientos ya tienen mane de ser contratados en otra empresa, incluso el propio Jonatán así lo reconoció a sus seguidores.

Nos leemos mañana..