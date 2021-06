Opinión

Por fin hubo respuesta positiva para trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México en resguardo domiciliario, de no darse cambios en la jugada entre el 4 y 5 de julio regresan a sus respectivos departamentos, previa valoración médica para que no corran riesgos sanitarios.

Es cierto esos obreros ya lograron su objetivo pero en seguida vienen otros problemas, se acaban doble turno y horas extras, es en donde pegará a trabajadores que sacaban más salario y prestaciones por permanecer más tiempo dentro de la empresa, ahora con el regreso eso se acabó.

Hay que tomar en cuenta que las actividades dentro de la empresa siguen bajas, entonces es mano de obra que viene a tomar su lugar, se calcula que entre las dos plantas son 800 los trabajadores que por presentar problemas crónicos de salud estaban obligados a permanecer bajo resguardo domiciliario.

Otro punto es lo relativo a trabajadores de la Uno que se encuentran asignados a la dos, regresan o no, claro que ya se analizan todos esos aspectos originados por la instrucción sanitaria, más de un año sin trabajar eso da una idea de lo que se puede venir al momento de su reactivación.

Incluso trabajadores de 60 o más años de edad que no lograron salir, regresan a trabajar, hay que recordar que ellos también fueron protegidos y se ordenó enviarlos a resguardo domiciliario, en este lapso de tiempo unos lograron el retiro voluntario, pero otros están en lista de espera.

Son aspectos que en realidad ya se tiene que estar listos para no causar problemas tomando en cuenta que de los 800 cuando menos el 40 por ciento no quiere retornar, tienen temor al virus, pero el acuerdo es que todos regresan, es ahí cuando pueden presentarse problemas entre ellos.

Ya en una ocasión trabajadores se molestaron porque se hablaba a nombre de todos, buen número de ellos pidieron no utilizar toda la lista, es decir quieren seguir inactivos, es una realidad, pero ya no se puede hacer nada, los de 60 y más tendrán que volver a tomar la vianda y checar tarjeta.

De la campaña de vacunación Oliverio López Ramos, delegado especial del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que mañana viernes, un grupo de 700 trabajadores entre sindicalizados y de confianza que laboran en las dos plantas de Altos Hornos de México serán vacunados contra el COVID-19.

El directivo sindical recordó que de acuerdo a la programación de 8 y media de la mañana a doce del mediodía, se aplicará la vacuna, en el auditorio del Instituto Central Coahuila, a donde deben trasladarse los trabajadores dentro del rango de 40 a 49 años de edad, que es el segmento programado.

Sobre los trabajadores que se empalma su jornada laboral del turno de primera, destacó que se analiza ese aspecto aunque la empresa tiene disposición de dar facilidades para que se trasladen al puesto de vacunación, ese día serán informados del procedimiento a seguir para que no dejen de acudir a vacunarse.

"Se analiza ese aspecto la jornada de trabajo, además la manera si se les puede apoyar con el traslado a las instalaciones del Instituto Central Coahuila, es un aspecto que ya se encuentra en la mesa de negociación, habrá resultado, lo que importa es que no dejen de acudir a la aplicación de la vacuna" enfatizó.

Y por el lado de las empresas en Teksid reportan que serían 300 mientras que en Nemac 230, lo anterior en base a los expedientes de cada trabajador que tienen las empresas, aunque la verdad hay obreros que se niegan a vacunarse, dicen que por cuestiones religiosas no pueden. En este sentido Mario Galindo, dirigente cetemista, destaca la importancia por hacer consciencia en esos trabajadores que conozcan, con la salud no se juega, además no solo ellos corren riesgos el resto de sus compañeros también pueden resultar afectados en caso de contagio.

Incluso señala que en caso de ser necesario proceder a terapia sicológica, que los ayuden a visualizar la realidad, y acepten vacunarse, en la empresa ya no se puede tomando en cuenta que soplo fue por el día de ayer, pero la campaña es permanente, que programen su cita y acudan.

"Ya es cuestión de valores, pero también es cierto no por unos cuantos se puede arriesgar a la mayoría, todas las empresas dan facilidades para que acudan a vacunarse, la pandemia es una realidad de eso no hay la menor duda, ojala y entiendan que lo religioso no puede mezclarse con la realidad Dios dice ayúdate que te ayudaré.

Nos leemos mañana...