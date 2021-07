Por fin se abrieron las puertas de las dos siderúrgicas de Altos Hornos de México para trabajadores que desde el año pasado se encontraban en resguardo domiciliario, en la planta dos retornaron 71, mientras que en la Uno 39, quedan pendientes los de 60 o más años de edad.

No hay duda que el retorno de esos obreros traerá movimientos entre la raza, es cuestión de recordar que las actividades en la empresa siguen bajas, sin aumento en el volumen de producción, y ha final lo que resta es esperar que sigue, por aquello de que terminan los dobles turnos y horas extras.

AHMSA como todas las empresas presentan serios trastornos, las condiciones del país son malas, no hay crecimiento económico, la inversión es lenta, si hay empresas que crecen pero no como se quisiera, en la región siguen estancados diversos proyectos de inversión, a pesar de que si existen condiciones.

Sobre el tema de AHMSA es bueno recordar que desde abril del año pasado cientos de trabajadores fueron enviados a resguardo domiciliario conforme cumplían los 60 años de edad ya no podían regresar, ellos todavía siguen en espera de la autorización de su retiro voluntario.

Por otro lado mañana jueves se les entrega el medio ahorro a trabajadores de AHMSA, de acuerdo a la programación de la empresa desde las seis de la mañana podrán disponer de su dinero, se les va a depositar en la cuenta bancaria en donde semana tras semana reciben su salario.

También es bueno recordar que en esta prestación no entra el medio chivo o el porcentaje de pensión alimenticia, el descuento del ahorro es lo que al trabajador le queda después del descuento de la pensión, ya es moral si ellos apoyan o no a sus hijos, pero legalmente no hay obligación.

Y es bueno aclarar las cosas por aquello de que las ex esposas de trabajadores piensan que van a recibir una buena lana, incluso la mañana de ayer cuando menos cinco que tienen pensión acudieron al recinto sindical en busca de información pero se les aclaró que no hay obligación legal.

En ocasiones la confusión lleva a ex esposas a exigir el porcentaje pero no hay obligación, como se dijo es compromiso moral, por ello quienes se encuentran en estas condiciones deben de conocer que no hay derecho, evitar exigir, mejor que lo hagan por las buenas, da más resultado.

Y una buena para trabajadores de AHMSA 40 a 49 años de edad el viernes en las instalaciones del Instituto Central Coahuila, se programó la segunda vacuna contra el COVID-19 y se les dice con tiempo por aquello de que si empalma con la jornada laboral, a empezar a manejar cambio de turno.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 recuerda que la cita es desde las ocho de la mañana al igual quela jornada anterior y destaca la importancia de que trabajadores se presenten al puesto de vacunación, será la segunda dosis y ya van a quedar protegidos además se les expedirá el comprobante.

De trabajadores que van a trabajar al turno de primera, recuerda que la anterior ocasión hubo manera de manejar cambio de turno, en este sentido la empresa muestra disponibilidad incluso si no se puede les permiten salir del área de trabajo para acudir al puesto de vacunación.

Aunque por experiencia es mejor cambiar turno por aquello de que en cierto momento pueden presentar reacciones, son síntomas leves, por ello la recomendación es valorar las cosas y tomar la decisión que crean más adecuada a sus intereses, pero no deben dejar de acudir a vacunarse.

En otro tema sin duda alguna que la posición por el Out Sourcing se torna de peligro, en AHMSA todos los días hay recortes de trabajadores de compañías constructoras y prestadoras de servicio, pero apenas empiezan los problemas cuando entre en vigor la reforma será posible conocer las consecuencias.

De acuerdo a información del presidente de Canacintra, esa reforma va a pegar con fuerza en la gran empresa, pero afectará a empresas extranjeras que no tienen manera de modificar o adecuar los presupuestos, son corporativos que programan la salida de dinero por año y no se puede cambiar.

Incluso se maneja a versión de promover amparos, y tienen razón de aquí a que termine julio no pueden hacer los cambios, además las condiciones financieras no están como para experimentos, sin duda que agosto será un mes pesado en el tema empresarial, al baile vamos, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana