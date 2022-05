Por su asesoría técnica y el apoyo con equipos en los trabajos de rescate de la mina "Santa Bárbara", afectada por un incendio el pasado 9 de enero, directivos de la empresa Minería y Energía extendieron un reconocimiento al personal técnico de Minera del Norte que participó en el control del siniestro y en la formulación del plan de recuperación del yacimiento.

A raíz del incidente en la miona de carbón metalúrgico, ubicada en el municipio de Progreso, no se registraron afectaciones al personal y se hizo necesario formular un plan de control y rehabilitación, en que prestó apoyo principalmente personal de la Unidad MIMOSA.

Dirigida al licenciado Alonso Ancira Elizondo, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Acerero del Norte y de AHMSA y Subsidiarias, la carta reconocimiento está suscrita por el ingeniero Hugo García de Anda, Presidente del Consejo de Administración de Minería y Energía, así como el Director General, Hugo García Ballesteros, y el gerente de la mina, Juan Veloz Lozano.

"Su apoyo con estrategias, equipos y cuadrillas de rescate minero fue decisivo para la recuperación, quedando demostrada la solidaridad y la alta responsabilidad social con la comunidad carbonífera que siempre ha tenido y tiene Grupo Acerero del Norte", expresa.

Se reconoce en especial la participación del ingeniero Arturo Arroyo, Director de Operaciones de Minera del Norte, así como de los ingenieros Erik Estrada, José Antonio Bazán, Abdón Gauna, Adrián Castillo, Héctor Solís, Roberto Gallegos, Luis Siller, Roberto Rodríguez, Eduardo Briseño e Ignacio Ocura.

Por el lado de la 147 el ambiente se mantiene estable la raza espera el día para recibir sus utilidades y empezar a programar los gastos sobre todo los escolares, tomando en cuenta que tienen que prácticamente tienen que comprar todo fueron dos años sin acudir a la escuela y necesitan todo.

En este sentido el vocero Carlos Garza Bernal, dice que es bueno regresar a las aulas, el nivel educativo por los suelos, ya en las aulas lo que sigue es recuperar la enseñanza, que los estudiantes de todos los niveles se apliquen, es la manera de conseguir buenos resultados en su aprendizaje.

Destaca la importancia de platicar con ellos, recordarles que siguen activados los protocolos sanitarios y que no se relajen, no hay tiempo para correr riesgos y resultar afectados, un solo caso echaría todo a perder y de nueva cuenta a clases en línea, algo que no es conveniente.

Por el lado social, algo ocurre con el proceso de legalización de unidades chuecas, resulta que en Ciudad Acuña ya se instaló el recinto aduanal, lo raro es que no estaba contemplado, primero sería Monclova y la carbonífera, pero de repente todo cambió y la región centro no es tomada en cuenta.

El problema es que mucha gente opta por acudir a Saltillo, ya no quieren esperar más tiempo, la situación se sale de control, y quieren saber porque razones a Monclova se le hace a un lado en este aspecto, ya todo estaba listo con terreno para la instalación de las oficinas pero nada.

Si hay gente que quiera acudir a Ciudad Acuña, deben tomar en cuenta el riesgo que representa salir a carretera, además del fuerte gasto por transportación, en cierta forma sale más caro el caldo que las albóndigas, como dice el dicho popular, por ello la recomendación es esperar.

Es cierto cada quien hace lo que guste con su dinero pero si esperan es presionar al gobierno federal, que agilice el proceso, en la región centro circulan miles de unidades, los dueños quieren pagar y tener seguro su patrimonio, por ello sigue la pregunta que está pasando?.

Nos leemos mañana