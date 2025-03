Preparan empresas declaración

Marzo es el mes que empresas tienen que presentar su declaración anual ante el fisco y el escenario para conocer si generaron utilidades del monto repartir un diez por ciento entre su plantilla de trabajadores, pero es necesario esperar información oficial sobre el tema y no dejarse llevar por falsos comentarios.

Los líderes sindicales Mario Dante Galindo Montemayor y Jorge Carlos Mata López, reconocen que es complicado opinar sobre si las empresas generaron utilidades por ello coinciden que lo correcto es esperar a que les entreguen el documento y revisarse por parte de una comisión especial.

Galindo Montemayor, recordó que es en mayo cuando se deben entregar las utilidades pero hay la mayoría de los obreros piden que en abril se les haga el depósito pero en ese sentido dijo que primero hay que conocer los resultados y posteriormente negociar sobre el reparto del llamado PTU.

“Lo único cierto es que vamos a formar comisiones de compañeros de cada empresa que serán los encargados de revisar los resultados que empresarios entregaron al fisco, posteriormente informar a la base trabajadora y en caso de ser positivo entonces dialogar con representantes de las empresas para el pago” señaló.

En otro tema, la posición de ex trabajadores de AHMSA empieza a escalar a la división porque todos quieren sacar su tajada, la desesperación los lleva a pensar que se encuentran en los tiempos de antes cuando con solo protestar lograban buenos resultados, eso forma parte del pasado.

No hay duda que en este escenario en los últimos dos años han surgido una serie de actores que opinan, otros simplemente se quedaron a mitad de camino tanto ex empleados de confianza como sindicalizados, por diversas circunstancias dejaron de opinar y se dedican a otra cosa.

Es muy probable que entendieron que no es con protestas como se arreglan las cosas, es un tema jurídico por lo tanto todo se ajusta a la ley, por esa razón se ve fuera de orden que acepten su presencia en la revisión de los inventarios sería tanto como contaminar el proceso legal.

Claro que no hay peor lucha que aquella que no se hace, en este caso es válida la posición que toman, se entiende por la desesperación pero deben actuar con cautela un error en sus comentarios y la gente les puede protestar y exigir resultados, así que lo mejor es ver las cosas desde otra trinchera.

Por otro lado, se asegura que en los principales accesos a las dos plantas siderúrgicas se empezó a colocar videos de vigilancia de esa manera estar en condiciones de conocer e identificar a las personas que habían hecho su modo de vida saquear bienes de la empresa apoyados en la falta de vigilancia.

No hay duda que el saqueo estuvo o sigue pesado, pero también es cierto que es gente dedicada a ese mercado, sobre todo en las colonias al sur poniente de la ciudad que colinda con esos sectores, al menos es el caso de la planta dos en donde los robos siguen sin que se detengan.

Lo anterior hace ver que poco a poco se aleja la posibilidad de una reactivación incluso las puertas siguen en poder de un grupo de ex trabajadores, otro puño sigue en la calle pidiendo el apoyo de la comunidad aunque se retiró, al menos siempre se les dijo que el apoyo sería temporal.

No pueden seguir con esa postura de manera permanente, pero bueno cada quien es libre de elegir, lo cierto que el tiempo transcurre y no reanudan su cotización ante el IMSS, muchos dicen que no trabajan porque el salario es muy bajo sin prestaciones pero de eso a nada, es cuestión de valores, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..