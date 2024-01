Regresan líderes sindicales unidades automotrices.

Para quienes piensan que dirigentes sindicales reciben salario, es bueno informar que al menos dos integrantes del Comité Nacional del Sindicato Democrático Minero regresaron sus automóviles ante la insolvencia económica que presentan, con el dolor de su corazón pero no había otro camino.

De acuerdo a información Mario Pérez, Secretario de Trabajo y Héctor Martínez, Secretario de Previsión Social del CEN fueron quienes se vieron en la necesidad de entregar sus automóviles por arrastrar meses sin pagar y para evitar que la deuda siguiera creciendo optaron por quedarse a pie.

Hay otros trabajadores que trabajan en gaseras, gasolineras y comercios, no era posible seguir esperando la reactivación de Altos Hornos de México, todo sigue igual sin avance, estancado pese a la seria problemática que viven miles de familias, incluyendo a funcionarios sindicales.

Mientras que las redes sociales son utilizadas para engañar a la sociedad, la realidad es clara, nadie recibe salario, trabajadores de más de 50 años que tienen hijos profesionistas son quienes reciben apoyo de ellos, pero de cualquier manera quieren recuperar su fuente de trabajo.

No hay duda que el escenario sigue pesado, mientras que se aprovecha la desesperación para hacer grilla, pero está comprobado nadie puede hacer nada, cuestión de revisar en Hércules, donde hubo violencia y cerraron las puertas de entrada a las minas a cambio de ofrecerles que les pagarían.

Lo mismo ocurre en el Cerro de Mercado y la Perla, entonces si en realidad es buena la intención de hacer movimientos, que también en esos minerales se tome la decisión de hacer protestas, es la única manera de entender que el movimiento en Monclova es de buena intención.

Es fácil hablar y opinar pero lo cierto es que la realidad es otra, nadie en su sano juicio puede pensar que con acciones de ese tipo se arreglan las cosas, cuestión de analizar el panorama, ya transcurrió la primera semana de enero y no hay nada de información de la supuesta inversión.

También es cierto las necesidades en las familias siguen creciendo y como se sugiere busca chamba es la única opción, porque se redujo el respaldo que la comunidad entregaba a quienes se colocaban en los cruceros a pedir dinero, no pueden vivir todo el tiempo de esa manera eso es una realidad.

En otro tema, ayer se conoció que el cuerpo de Ruperto "Peto" fue cremado, que fue su decisión no velarlo, de acuerdo a su creencia religiosa no tenía caso que colocaran su ataúd en una funeraria, era testigo de Jehová, al menos es lo que se comenta entre familiares y conocidos.

Incluso las cenizas no han llegado a Frontera, a sus familiares les dijeron que entre lunes y martes las tendrían en sus manos, y depositarlas en la cripta familiar en un panteón de Frontera donde descansan los restos de sus padres, es decir no habrá ceremonia luctosa ni despedida.

Sobre los restos de Maurilio Moreno, también se conoce que al menos hasta el sábado por la tarde no llegaban, que será hasta la próxima semana porque en Estados Unidos no hay tramites sábados y domingos, por lo tanto no queda de otra más que esperar el inicio de la próxima semana.

En tema social los pronósticos del tiempo son muy pesados, de lunes a miércoles se esperan temperaturas congelantes, que la onda gélida ya se encuentra en varios Estados de la Unión Americana, por ello mi recomendación estimados lectores es tomar medidas sanitarias y evitar problemas de salud.

Nos leemos mañana..