Pachuca, Hidalgo.- Reunidos en asamblea general, trabajadores de Real del Monte y Pachuca, afiliados a la sección 328 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, aprobaron un incremento de 8% directo al salario, entre otras prestaciones.

El acuerdo, que finaliza las negociaciones de revisión del contrato colectivo de trabajo, contempla incremento en vacaciones, primas vacacional y dominical, aguinaldo y otros beneficios.

En representación de la empresa, las negociaciones fueron encabezadas por los licenciados Enrique Rivera Gómez, Director Corporativo de Relaciones Industriales; Roberto Acosta, Subdirector de Relaciones Laborales; y José Luis Martínez, de Relaciones Laborales.

Por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero participaron los señores Jorge Ramón Monsiváis Ortega, Secretario de Trabajo; Y otros directivos, en tanto por la Sección 328, Antonio Garnica Pérez, Secretario General, y comisionados designados por los trabajadores.

Por otro lado, sobre el accidente en Agujita, siguen los comentarios, pero mientras la realidad sigue sin conocerse el nombre del concesionario de la mina, incluso no se conoce si para ocultar la realidad pero hay una serie de nombres, incluso involucran al Senador Armando Santana Guadiana Tijerina.

Pero el ya dijo que nada, que no es dueño ni concesionario y que no lo involucren mientras siguen los esfuerzos por recuperar a los carboneros que siguen en el entrañas de la tierra a pesar de todos los esfuerzos no se logra ingresar al interior de la siniestrada Mina, que sigue anegada de agua.

Se insiste todas las promesas de autoridades de que ahora si se irán con todo contra los responsables, en pocos meses se olvida, cuestión de recordar la Morita y La Espuelita en donde murieron varios trabajadores, jamás se actuó contra los concesionarios y todo queda en nada.

Por eso se apuesta doble contra sencillo que esta ocasión será más de lo mismo, que van a dejar pasar los días y que todo se olvide, al menos que sea todo lo contrario pero la verdad que hay muchos intereses de por medio, así que prefieren echarle tierra y que el oro negro siga cobrando vidas.

Nos leemos mañana.