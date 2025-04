TRINITY aplicará acciones laborales.

La fabricante de carros de ferrocarril Trinity Industrias informó a empleados de confianza que la planta de Sabinas aplicará cambios en su jornada laboral de manera que van a trabajar una semana y la siguiente descansan con la diferencia que solo pagará el 50 por ciento del salario.

Se desconoce si la misma acción se aplicará en trabajadores sindicalizados pero también se conoció que habrá asueto religioso es decir la Semana Santa todos se van a descansar mientras se analiza el tema arancelario que aunque no se quiera ver de manera negativa si impactará en las fuentes de trabajo.

Por supuesto que los grandes corporativos tienen que analizar el entorno y aplicar acciones para hacer frente al tema, es decir todo apunta que tendrán que aumentar el precio de los vagones de ferrocarril y con ello hacer frente al problema del impuesto y a final quien paga los platos rotos es el consumidor.

Así será la economía a partir de mayo, ahora en abril se aplicará el arancel y cuando menos por un mes estarán en condiciones de analizar el panorama y tomar acciones de eso no hay la menor duda, un empresario nunca pierde esa es la razón por la cual las empresas crecen por le éxito aplicado.

Por otro lado, aunque parezca mentira pero hay trabajadores que a todo le tiran ahora salen con que están sacando muchas cosas para vender, cuando la realidad es que existen x trabajadores en las puertas entonces habría que preguntarles que está pasando porque no salen por arriba.

No hay duda que mientras más avanzan los días más comentarios de todo tipo seguirán circulando las redes sociales sirven para eso para descargar las emociones que sienten los trabajadores el entender que poco a poco se aleja la posibilidad de reactivar las fuentes de empleo.

Se insiste el plan no incluye las minas de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado, en donde el sindicato minero hace cuentas para pedir y permitir la reapertura, además la amenaza de emplazamientos a huelga eso también es una realidad por lo tanto esas familias deben conocer la verdad.

Mientras a seguir esperando que cuando menos la planta dos de AHMSA se reactive los departamentos más modernos son a los que se les puede inyectar recursos, de acuerdo a gente que conoce del caso y tiene suficiente información como para hacer esos comentarios así que a esperar.

En otro tema suman cerca de dos mil los vehículos americanos que fueron regularizados por el Repuve pero por inconsistencias en el proceso el gobierno de Coahuila no puede entregar placas ni documentación, se hacen acreedores a sanciones por no ajustarse a lo establecido en el decreto

Pablo González González, Recaudador de Rentas dice que es Repuve quien se encarga de regularizar pero de manera inexplicable responsabilizan a Finanzas del Estado cuando es irreal ese señalamiento, esa dependencia se encarga del proceso por lo tanto es donde se encuentra la falla.

En principio se regularizan unidades que entraron después de octubre del 2021, mientras que el decreto establece que después de esa fecha no se pueden regularizar y es donde existe la falla pero es por causas del Repuve que sigue regularizando pero desde el año pasado no hay placas.

"Mientras no se llegue a un acuerdo esas unidades no van a recibir las placas ni documentación, eso ha obligado a personas que ya legalizaron a salir de Coahuila y emplazar en otra entidad, después hacen el cambio, es lo que están haciendo porque aquí no pueden emplacar" enfatizó.

Nos leemos mañana..