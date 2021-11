Ni modo, por segundo año consecutivo, se canceló la peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, tampoco se celebra la tradicional misa nocturna en la explanada de Altos Hornos de México, aclaró el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que tampoco se autorizaron festejos en los departamentos como siempre se acostumbró, el día 12 obreros honraban a la Virgen, incluso se permitía el acceso a familias de los trabajadores que ingresaban a las áreas de trabajo a convivir esa fecha importante.

"Hasta el momento la instrucción es no festejos colectivos, es la manera de colaborar con autoridades en la lucha contra la pandemia sanitaria, sobre todo ante información de que en diciembre podría presentarse una nueva cepa del virus más agresiva por ello se tomó la decisión de no programar festejos" apuntó.

Indicó que trabajadores ya fueron informados de la cancelación de todos los festejos Guadalupanos, al menos en la siderúrgica por segundo año consecutivo no se autorizó, la peregrinación anual que salía del Santuario de Guadalupe y concluía en la explanada de AHMSA Uno no se celebra.

Por el rumbo de la 288, A una semana de que Altos Hornos de México, inicie la derrama económica, el vocero de la Sección 288 recomendó a trabajadores identificar llamadas de extorción y el uso del WhatsApp que también se utiliza para robar identidad y pedir créditos a nombre de la persona afectada.

Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que por comentarios de trabajadores conocen que los intentos de extorsión crecen por ello reiteró el llamado a permanecer a la expectativa las personas que se dedican a esa actividad de manera constante cambian su modus operandi y es cuando sorprenden a incautos.

"Es gente que por sacar dinero fácil, todos los días planean nuevas formas de extorción, ya no solo por teléfono ya utilizan las redes sociales para buscar y conseguir incautos, sobre todo en diciembre se incrementa ese tipo de delito, conocen que hay dinero y no le importa afectar a familias" apuntó.

Señaló que el llamado no es solo a trabajadores se extiende a familias y sociedad en general por ello es importante reportar a autoridades el o los números de donde intentan cometer la extorción y cualquier otro medio, ahora por el robo de identidad por WhatsApp, de acuerdo a denuncias, indicó.

En oro tema, desde mañana arranca la jornada para vacunar a jóvenes de 15 a 17 años de edad, dijo la encargada del programa Claudia Garza del Toro, al recordar que este proceso es exclusivo para la gente de ese segmento de edad de Monclova, el resto de los municipios se informará los próximos días.

Explicó que se aplicarán tres mil 300 días por día, la dosis será de la marca Pfizer, los días programados son del miércoles primero al sábado 3, para reanudarse el lunes seis, en casa MECED enseguida se informará fechas para el resto de los municipios de la región centro, a personas de esa edad.

"Los muchachos que no son de Monclova deben abstenerse de acudir, no serán vacunados, además no tienen caso que saquen cita, deben acudir y elementos de la Guardia Nacional y Ejercito Mexicano, se encargarán de entregar turnos hasta que se cumpla con el número de dosis de ese día o se agote el biológico" apuntó.

Recordó que con tiempo los muchachos de esas edad se registraron en la plataforma por ello es requisito que al momento de acudir lleven consigo copia del acta de nacimiento, copia del CURP, Copia del INE del tutor, expediente impreso y llevar un pluma azul, no se permite compartir para llenar la documentación.

Nos leemos mañana..