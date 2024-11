Se Complica La Situación En Hércules.

Por versiones de la misma población, se conoce que en el mineral de Hércules, hay un plan de cerrar escuelas de nivel básico, lo anterior porque autoridades dicen que no hay suficientes alumnos para mantener la plantilla de maestros y pues el caso es muy serio si llega a ocurrir.

Los padres de familia, señalan que no se justifica el cierre de escuelas, además tendrían que enviar a sus hijos al municipio más cercano que es Delicias, Chihuahua, otro Estado o bien a Sierra Mojada pero la distancia es bastante lejana y provocaría problemas para el diario traslado.

Una opción es que la familia completa migre del pueblo, pero hay quienes no quieren salir, tienen confianza que pronto se reactive la fuente de trabajo, además parte de los pobladores nacieron en ese mineral y sienten que al salir pierden parte de su identidad por ello iniciaron la lucha para evitar el cierre.

Total que la situación se sigue complicando, creo que lo correcto es que autoridades les digan la realidad, con la información que por supuesto deben de tener, hablar con la verdad y que tomen la decisión de seguir en espera o bien migren como lo han hecho buen número de familias.

En otro tema, sigue el descontento obrero por la falta de información, el proceso del Concurso Mercantil sigue muy lento, no se ha ratificado al conciliador por lo tanto no se puede avanzar al siguiente paso, mientras los trabajadores siguen en espera de que se convoque al remate.

Pero en este sentido hay que honestos, falta buen tiempo para que eso ocurra, creo que mientras no haya intervención oficial, no se podrá avanzar, es más ni postores se van a presentar, no es cosa fácil que digan compro el alto horno cinco, el área de laminación, eso no puede ser.

Siempre se ha dicho que lo correcto es que la empresa se venda completa, como se encuentra, con ello entonces si habría condiciones como para que se reactive poco a poco pero ya es ganancia, habrá quienes se enojen por los comentarios pero es la triste realidad en este caso.

Los sindicatos nada pueden hacer, cuestión de recordar que el minero es titular del Contrato Colectivo de Trabajo en Hércules, La Perla y Cerro del Mercado y no ha logrado cuando menos que inicie el remate de bienes que es lo que se necesita para que los obreros puedan recibir algo.

Por otro lado, las industrias de la región siguen operando de manera normal y es tiempo que aún no dicen sobre la posibilidad de aplicar paros técnicos o bien adelantar vacaciones a los trabajadores del 23 de diciembre al primero de enero como otros fines de año se ha hecho en diversas industrias.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera, en una ocasión dejó abierta la posibilidad pero de manera oficial no hay información en ese sentido y hay que esperar a los primeros días de diciembre que ya están cercanos para conocer hay o no paros técnicos.

Tampoco se conoce que empresas tengan planes de recortar personal, medida que se ha aplicado los últimos años, sobre todo después de la reforma laboral, de esa manera no hacen antigüedad, les ofrecen un mundo de dinero por la terminación por eso no voltean a ver la realidad.

En fin que el cierre de año ya está muy cerca, y la verdad que no fue muy bueno, no hubo contrataciones masivas, cuando mucho se alcanzaron a cubrir plazas que por retiro de trabajadores quedaban acéfalas, es la realidad y no se puede negar, vamos a ver que ocurre el próximo año.

Nos leemos mañana..