Solo El Conciliador Tiene Informaicón Real De AHMSA: Leija

El Conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez, es el único que tiene información real de la situación de AHMSA, pero aún no lo ratifican por esa razón todo sigue detenido ante la desesperación de todos los trabajadores que piden avanza al segundo proceso que es el remate, dijo Ismael Leija Escalante.

"Mientras todo sigue paralizado, el saqueo en las dos plantas sigue a todo lo que da, no ha sido posible evitar que eso continúe, es cierto en ocasiones hay unidades de seguridad pública pero no es suficiente, el complejo siderúrgico es muy grande y no es posible proteger todo" señaló el dirigente del Sindicato Democrático Minero

Dijo que los ladrones conocen la manera de entrar y salir, pese a que hay trabajadores en las puertas, no se ha detenido, eso en cierto momento puede ocasionar el retraso de la reactivación porque se están llevando cable de todo tipo, no se puede cuantificar el monto del daño, indicó.

Por ello insistió que es necesario avanzar para que se aclaren las cosas sobre todo en el sentido de la inversión que se supone está lista, lo correcto es que se ratifique al conciliador y proceder con la siguiente fase, mientras eso no ocurra será imposible avanzar con el remate, indicó.

En otro tema, cientos de contribuyentes de derechos de control vehicular aprovecharon los estímulos del Buen Fin para ponerse al corriente, por instrucciones del gobernador se amplió hasta el domingo 24 y en realidad que fue alta la afluencia de propietarios de unidades que acudieron.

Pablo González González, Recaudador Regional de Rentas, dijo que aún no se tiene la estadística sobre el número de contribuyentes, pero si fue una cantidad elevada, incluso sábado y domingo las oficinas estuvieron llenas de contribuyentes que respondieron a la convocatoria.

Sobre el estímulo dijo que era de acuerdo al adeudo del contribuyente, los que estaban pendientes de este año recibieron un descuento del 50 por ciento, con esta facilidad fue posible ponerse al corriente, eso es bueno tomando en cuenta que el próximo año habrá plaqueo.

"Cuando hay que entregar placas, el adeudo crece porque se pagan, entonces los adeudos se van a la alza, por eso la importancia de que se pusieran al corriente como finalmente se logró gracias a la extensión del programa el Buen Fin, que ordenó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas" señaló.

Por otro lado, el director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez García, dijo que pese a la situación laboral en la región, el número de expedientes es similar al año pasado, hay meses que aumenta pero otros baja, lo que refleja que hay tranquilidad entre las partes.

Señala que otro aspecto que se alcanza a observarse es que cuando un patrón despide a su trabajador acude al Centro de Conciliación para hacer las cosas como corresponde en el marco de la ley, y es cuando se conoce que llegaron a un acuerdo con ello evitar juicios por incumplimiento laboral.

Otro factor es que siempre se ponen de acuerdo en la primer cita exactamente de conciliación, las partes convienen tanto el patrón hace su ofrecimiento y el trabajador acepta por lo tanto no hay necesidad de dar vueltas y tampoco llevar el expediente al juzgado, señaló.

"Es lo que importa, por esa razón la reforma laboral ahora se negocia, se concilia entre las partes y eso arroja excelentes resultados, al menos es lo que se alcanza a observar desde que entró en vigor la reforma laboral, buenos resultados a favor de trabajadores y la parte patronal destacó.

