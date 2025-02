Se mantiene el inestable clima

Pese a que se habla sobre la verdadera situación de los ex trabajadores de Altos Hornos de México, aún hay quienes insisten que se les pagará de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo cuando la realidad es otra, incluso ahora dicen que el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es que se les va a respetar.

Hay que ser claros todo lo que se diga es para seguir metiendo odio entre los involucrados, claro que no son todos, hay quienes poco a poco han entendido la realidad, lo más lamentable es que ya nadie hala ni opina sobre la reactivación de la empresa y piden se les pague.

La verdad un tema mucho muy complicado y pese a que se molesten o hay de otra más que dejar pasar el tiempo pero tampoco es correcto el manejar aspectos que en realidad se desconocen, y cuando alguien se acerca a la realidad de inmediato empiezan los golpeteos para entender las cosas.

Claro que no son todos los que ya se encuentran trabajando son los que prefieren esperar las cosas como son, así digan mil cosas la situación no puede cambiar, antes del paro de la empresa se les decía el panorama que se avecinaba pero no entendían la magnitud de las cosas.

También es cierto los ex trabajadores de más edad un poco más conscientes de las cosas loas de menor antigüedad son los que siguen con la idea de que pueden recuperar su trabajo incluso se niegan aceptar oferta de trabajo, no están acostumbrados a una jornada de ocho horas de puro trabajo.

Hay empresarios que dan fe de esa postura, les dieron oportunidad a ex trabajadores pero a los pocos días renunciaron incluso hay quienes reclamaban bono de asistencia, media hora de alimentos y mil cosas más, son los que no entienden que el proceso laboral para ellos cambió por completo.

Un ejemplo el dueño de una papelería le dio trabajo a un ex trabajador pero solo estuvo quince días, argumentó problemas en la espalda por el manejo de cajas con papelería, eso a pesar de que por más de quince años se dedicó a esa actividad con eso se confirma que se mal acostumbraron.

Casos como ese tipo hay mucho, los empresarios pueden dar testimonio de eso pero por respeto se reservan los comentarios, ese escenario seguirá hasta en tanto no se resuelva el asunto de AHMSA y aunque vuelva a operar será un empresa pequeña incluso de varios daños.

Los que trabajan en el Molino Steckel son los más renuentes, es cuestión de recordar que cuando les falta el pago por alguna prestación de inmediato protestaban y aunque se les recomendaba tranquilidad la respuesta siempre fue “no vamos a trabajar gratis” se les decía calma no pierdan el empleo.

Pero la repuesta era simple “nadie puede hacer nuestro trabajo” es decir nunca pensaron que estarían sin trabajo y sobre todo aceptar otro en donde solo reciben su salario, eso ha obligado a muchos a entregar el automóvil que ya no pudieron pagar, otros dejaron gastos diversos.

Es el panorama que envuelve a los ex trabajadores es cierto muchos ya se fueron, otros regresaron y se dedican al auto empleo, y es cuando alguien sugiere que se pongan de acuerdo para formar una micro empresa de multi servicios, buena propuesta pero aún no prende entere los interesados.

Febrero concluye el viernes y sigue marzo fecha en que se dijo que estaría listo el avalúo y por supuesto cuando les digan que como indemnización son tres meses de salario volverán los reclamos y movilizaciones, ojalá que esos que opinan tengan la solución en sus manos, incluyendo a mujeres que no saben lo que dicen.

Nos leemos mañana..