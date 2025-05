SE PONE ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL IMSS

El consejero estatal del IMSS Humberto Prado Montemayor, dijo que la millonaria inversión en la clínica siete refleja que la institución pone atención a reclamos no solo de los derechohabientes también de empresarios que se ven afectados por la ausencia de personal cuando se enferman.

Dijo que son cerca de 200 millones de pesos a invertir de aquí a diciembre por lo tanto se verán los resultados a corto plazo una mejor atención sobre todo porque se abrió atención en medicina familiar los fines de semana, algo que no ocurría y eso va a liberar la demanda el inicio de semana.

"Como no había atención en medicina familiar, los pacientes tenían que esperar hasta el lunes y era cuando se aglomeraba la atención, eso se va a terminar, lo mismo va a pasar con los elevadores por fin se les pondrá atención y solucionar el serio problema que representaba las fallas" señaló.

Destacó que también se debe recordar que llegaron cerca de 30 médicos especialistas que se suman a la plantilla actual, con eso las citas serán más cercanas y aunque aún hay otras áreas que atender en los próximos días será posible conocer más noticias sobre inversión en la clínica siete del IMSS

En ese mismo tema, por considerar que el respaldo que se entrega a pacientes y acompañantes que son enviados a Monterrey es muy poco, la directiva de la CTM propuso que el consejo del IMSS revise este apoyo y lo actualice tomando en cuenta que los 25 pesos son insuficientes.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera, dijo que esa cantidad se autorizó hace 50 años lo que da una clara idea de que ya no es posible que un paciente compre sus alimentos no le alcanza para nada, además es común que tengan que desayunar y comer en el camino.

"Se van de madrugada y regresan ya tarde entonces son dos alimentos, con los 25 o 30 pesos que les entregan no siquiera un desayuno pueden comprar, se requiere que se actualice a la realidad económica actual, no es posible que siga ese poco apoyo que en cierta forma no alcanza para nada" señaló.

Dijo que buscarán la manera de hacer llegar la propuesta de revisar ese apartado y se modifique, es la manera de proteger a pacientes que por necesidad de atención especializada son enviados principalmente a Monterrey a recibir atención médica de alta especialidad.

En otro tema, poco a poco el tema de utilidades dejó de crecer, al parecer lo que ocurrió en FreightCar donde despidieron a cinco trabajadores fue más que suficiente lección para evitar que crecieran los paros locos por inconformidad en el reparto de esa anual prestación a los obreros.

Y es que en realidad ese tema cada año provocaba problemas por la mala interpretación obrera, piensan que porque hay producción por lo tanto hay utilidades pero no piensan que también hay una serie de gastos a cubrir por las operaciones, hace falta que se oriente como corresponde.

Pero que no lo hagan en abril o mayo, que sea un proceso todo el año así cuando llegue la fecha ya conocerán como se maneja el pago de esa prestación y por supuesto evitar movimientos que a final del día pegan en la base trabajadora por la pérdida de fuentes de trabajo.

Y la historia así lo consigna cada año se pierden empleos, trabajadores se quedan sin su fuente de ingreso por ir en la punta del movimiento a final del día los dejan solos y en manos de la empresa que aprovecha para sacudirse a quienes participan en paros locos, lo peor que jamás van a encontrar trabajo en Monclova.

Nos leemos mañana..