Opinión

Se pone pesado el ambiente en las dos secciones democráticas, aumenta el número de trabajadores que no quieren dejar el resguardo domiciliario incluso buscan la manera de levantar firmas o bien que la empresa tome la decisión de reactivar a quienes de manera voluntaria buscan su regreso.

Incluso todos los días al recinto sindical llegan trabajadores molestos, ya analizaron el ambiente y encontraron que es más el perjuicio que beneficio, bonos caídos, se terminan las horas extras, los dobles turnos, en fin se encuentran mejor como desde abril del año pasado pero todo apunta es un poco tarde.

Otro aspecto es que se reactivan los descuentos por préstamos personales o anticipos de salario, es justo recordar que solo se les aplicaba un peso por semana, eso a manera de apoyar su economía, la mayoría de los trabajadores en resguardo tienen adeudo y la cosa se les va a complicar.

Es cierto por más de ocho meses se les aclaró que eran beneficiados, AHMSA es la única empresa que paga salario tabulado, y prestaciones, pero aún y con todo eso insistían en retornar, ahora que se fijó fecha salen con que siempre no, eso se resolverá en estos días, habrá respuesta regresan todos y solo los que quieran.

Ante este ambiente entre la raza circula el comentario que los obreros interesados en regresar es porque o la comadre ya no lo aguanta o viceversa, ya son 14 meses encerrados y pues es como una olla exprés, eso se comenta a modo de broma pero tampoco se descarta que haya algo de cierto.

Otro comentario es que los obreros que quieren regresar tienen pensión alimenticia, y como la ley es la ley, tienen que aportar el porcentaje que dictó el juez, por eso sus ingresos se desplomaron, piensas que retornar van a mejorar sus ingresos, pero será al revés, se acaba horas extras, turnos dobles y media hora de alimentos.

Hoy en el recinto de a 288 se celebra reunión con ese segmento de trabajadores, es posible que se les entregue información del estado que guardan las cosas, si hay o no avances en la negociación entre la dirigencia sindical y representes de la empresa, hay que estar atentos de lo que se diga.

También es bueno recordar que la fecha estimada para reactivarlos es entre el 4 y 5 de julio es decir pocos días, por ello si la respuesta es todos para adentro, a más tardar el viernes serán notificados del turno que les corresponde ingresar y hasta el departamento y área de trabajo, eso es obligado.

Por otro lado, trabajadores que participan en grupos sindicales, insisten en reactivar las juntas semanales suspendidas desde marzo del año pasado cuando se declaró la pandemia sanitaria, señalan que hay condiciones sanitarias tomando en cuenta que los encuentros son al aire libre.

También porque no es gran cantidad de integrantes de los grupos incluso se podría convocar dos o tres días a la semana de esa manera que el número de asistentes sea menor que el normal, todo lo que se pueda hacer en materia sanitaria lo que les interesa es reanudar los encuentros semanales.

Tienen razón, semana tras semana parte de su salario lo aportan para sostener al grupo sindical al que pertenecen ya son 15 meses sin reuniones y pues dicen que ya es justo que reciban una cerveza y el guiso que acostumbran consumir apenas termina la asamblea informativa.

Otros dicen que ya hay bailes populares, todo regresa a la normalidad entonces es motivo más que suficiente para autorizar las juntas semanales, hay que recordar que el próximo año hay elecciones para renovar el Block A y pues a muchos les late el corazón, tienen aspiraciones y las juntas son para promocionar su imagen, así está la cosa.

En temas sociales como que la declaración del Presidente López Obrador, esta medio sin entender, cuando dijo que va a regulariza autos chocolates, pero no aclaró si en todo el país o solo en Baja California, eso da a pensar que fue salida política, el año antepasado también en ese estado dijo lo mismo.

Pero el tiempo pasa y no hay nada, ni diputados federales volvieron a tocar el tema, aquí en la región la UC nacional a cago de Armando García Grimaldo, es la única organización que todos los insiste en conseguir el decreto, pero es fecha que no hay eco en esa posición, hacen como que no escuchan.

La mayoría de los obreros de todas las empresas tienen un auto chocolate, por lo tanto interesados en regularizar su patrimonio familiar, ojala y esta ocasión sea verdad que serán legalizados, es más el beneficio que deja que seguir sin protección, en los próximos días veremos que sigue.

Nos leemos mañana..