Al menos es un millar de trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México que mañana viernes tienen cita con el destino, se programó la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas e 30 a 39 años edad que tienen el compromiso moral de acudir.

En este sentido los voceros de la 147 y 288 Carlos Garza Bernal y Julio Cesar Aguilera Silva, coinciden en señalar que la empresa dará facilidades para que trabajadores en ese segmento de edad acudan al puesto de vacunación que mañana viernes se instalará en el auditorio del ICC.

Garza Bernal, señala que trabajadores de AHMSA Uno recibirán la primera dosis y esta ocasión se programó de tres y media a seis y media de la tarde, es decir hubo cambio de horario, lo anterior porque la etapa de vacunación se incluyó dentro del programa Ruta Empresarial.

Por su lado el vocero de la 288 dijo que la empresa tiene forma de dar facilidades a obreros que les corresponde laboral el turno de segunda, hay otros que buscaron el cambio de turno y en ambos casos hay disposición por apoyarlos, lo importante es que acudan a la aplicación de la primera dosis contra el COVID-19.

En cuanto a la vacuna a la población de18 a 29 años de edad, los voceros coinciden que todavía no hay fecha programada incluso no hay información de que ya esté abierta la plataforma para el registro, se manejan versiones, pero la realidad es que encargados de la campaña no dicen nada.

"Hay compañeros que preguntan, la mayoría tiene interés por proteger a sus hijos del virus, sin embargo aún no se convoca, es posible que en los próximos días se tengan noticias en este sentido, la vedad es bueno programar pues se avanza en el combate contra la pandemia sanitaria" dice Aguilera Silva.

Incluso destaca que los mismos muchachos preguntan, se preparan lo que es indicativo el cambio de mentalidad, al conocer la noticia de que la nueva ola del virus se presenta con más fuerza en muchachos, eso los ha hecho cambiar de actitud y pensamiento, indica el vocero de la 288.

Por otro lado la consulta popular para enjuiciar a ex Presidentes de la República es pérdida de tiempo y dinero, si en realidad el gobierno federal tiene elementos para proceder contra los ex mandatarios es cuestión de aplicar la ley, señaló el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático Minero.

Gerardo Flores Escobedo, dijo que solo el Presidente conoce si hay delitos que perseguir contra los ex mandatarios de la Nación, por lo tanto es quien con la ley en las manos puede aplicar justicia, no tiene caso gastar más de 500 millones de pesos en una consulta ciudadana, enfatizó.

Coincidió con otros actores sociales que han señalado la consulta es cortina de humo, ese dinero pudo emplearse en acciones a favor de la mayoría de los mexicanos, sobre todo regresar medicamento a niños con cáncer, aumentar infraestructura hospitalaria, entre otras de las muchas necesidades que presenta el país.

"En este caso no hay necesidad de consultar a los mexicanos, como Presidente de la República tiene todo el poder para actuar dentro del marco legal, no montar ese circo para tener entretenidos a la población mientras el país carece de muchas cosas y se encuentra en manos del Presidente solucionarlos" apuntó.

En otro tema por Hércules y la Perla reportan a Ismael Leija, además a secretarios generales de las Secciones 147 y 288, acudieron a explicar a obreros sobre los cambios a la reforma del Out Sourcing, dicho de otra manera hablar de frente a los trabajadores y aclarar las cosas, como son.

Buena la postura en todas partes hay obreros que buscan dividir a la raza, al menos en Monclova si fue favorable la manera como se manejó la información, todo quedó en claro aunque como siempre habrá trabajadores que no entiendan o no quieren entender, pero ya es muy su problema.

También es cierto de un día para otro cambió el pensamiento de trabajar en constructoras, obreros buscaban la manera de acomodar a sus hijos, pero se encontraron con la negativa, no hay contrataciones al vapor ni de un día para otro, mientras no concluya el proceso de sindicalizar trabajadores de constructoras.

"Voy a meter a mi chavo a una constructora y pase a ser sindicalizados" se escuchaba entre los obreros, otros arribaban al recinto sindical, pensaban que serían contratados en el sindicato pero no hay nada de eso, la realidad es otra, se tienen que ajustar a la reforma laboral, como dice el viejo refrán las calabazas en el camino se acomodan, si señor.

Nos leemos mañana..