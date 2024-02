Se quejan ex trabajadores de AHMSA ante el IMSS

Molestos por el trato que reciben del personal del IMSS, ex trabajadores de AHMSA expusieron su queja ante directivos de la institución médica con quien acordaron hacer una tregua en su movimiento y esperar que metan orden, al considerar que no deben actuar de esa manera.

Julián Torres Avalos, ex trabajador de la planta dos de AHMSA dijo que un problema es la negativa de entregar oficio cuando se les niega la IPP, los dejan imposibilitados para actuar jurídicamente contra la institución por esa razón exigieron resolver ese punto y no estar indefensos.

También se abordó el tema del bajo porcentaje que se autoriza a obreros por IPP de modo que tienen que demandar para una nueva revaloración médica, al considerar que no pueden recibir ese mínimo porcentaje por las condiciones físicas que presentan por sus años de servicio en AHMSA.

No aclaró cuándo será la otra reunión pero si en un lapso de una semana no hay nada, entonces reactivarán sus medidas de protesta, es un tema que se acordó en la reunión celebrada la mañana del miércoles por lo tanto esperan respuesta pero sobre todo solución inmediata en los puntos acordados.

Por otro lado, siguen los comentarios sobre la denuncia de Leija, en el sentido de que fue amenazado de muerte por un ex trabajador de laminadora en caliente, la verdad que se salió de control nadie en su sano juicio va a pedir la muerte para una persona, no se vale ese actuar inmoral.

Es cierto el problema de Leija, es que no supo manejar el problema de AHMSA como corresponde, pero también es cierto no tiene caso hablar todos los días, después le dicen que no diga mentiras, y al seguir callado le dicen que no hace nada, eso es por falta de conocimiento.

Porque mientras la empresa continúe en Concurso Mercantil, no hay manera de liberar recursos para nadie, eso será hasta conocer el Plan de Negocios, si se incluyó pagos pendientes al cien por ciento o se empieza a cubrir en parcialidades, por esa razón lo mejor es esperar.

Además es cuestión de recordar que en Hércules, la Perla y Cerro de Mercado se vive la misma situación, no hay pago para nadie y lo curioso es que nadie toca ese tema por esa razón se insiste los movimientos aquí en Monclova es una cortina de humo y nadie toque el tema de las secciones del minero, así es como se ve el asunto.

En otro tema, todos los trabajadores de NASA ya fueron liquidados conforme a derecho corresponde, ahora siguen en espera de que la empresa vuelva a reactivarse como mucho se ha manejado, pero se desconoce el giro que podría ser fabrica de carros de ferrocarril, o una comercializadora.

Si en efecto es comercializadora de acero entonces cabe la posibilidad de que los vuelvan a contratar es mano de obra especializada por lo tanto no habría problema para el manejo del equipo y maquinaria, por esa razón se alimenta la versión de que será una comercializadora la que opere.

Lo bueno de todo el asunto es que los trabajadores traerán lana para unos meses, pero también es cierto requieren de una fuente de ingreso, el dinero por más alto que haya sido la cantidad que recibieron se acaba de inmediato, eso los debe poner a pensar y hacer un guardadito.

Cuestión de voltear a ver a los trabajadores de AHMSA, jamás llegaron a pensar que estarían en estas condiciones, al igual que como ocurrió en la pandemia sanitaria, nadie estaba preparado para un fenómeno de ese tipo, entonces la cordura al emplear el dinero es lo correcto.

Nos leemos mañana..