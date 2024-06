Se reúne Leija con el conciliador del concurso mercantil

Fue ayer a la una de la tarde cuando el Secretario General del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, se reunió con el Conciliador del Concurso Mercantil Víctor Manuel Aguilera Gómez, a quien le pediría información real de la situación de ese proceso legal.

Aunque no fue posible conseguir información hasta antes de procesar la columna, de entrada ya es ganancia que el líder sindical haya sido recibido por el Conciliador, además de buscar información real y exacta también le va a pedir que consiga una reunión con el juez federal Saúl Martínez Lira.

Creo que es bueno el plan de Leija, y es que es la manera de terminar con el mar de comentarios que solo confunden a la base trabajadora y empleados de confianza, pero también arrastra a la sociedad que sigue atento a lo que gire alrededor de Altos Hornos de México.

Es bueno conocer el resultado de este primer encuentro celebrado en Saltillo, aquí en Monclova sigue la tensión emocional de los trabajadores y empleados de confianza, por la incertidumbre de la fuente de trabajo y el pago de salarios y prestaciones que se siguen acumulando.

Por otro lado se mantienen los comentarios sobre el movimiento de trabajadores y ex trabajadores que bloquearon la carretera federal 57 y como siempre unos a favor otros en contra, pero la realidad es que la presión debe ser de otra manera sin dañar a terceras personas en este caso a la sociedad.

Incluso en redes sociales se comenta que el movimiento es una cortina de humo para que los sindicalizados no conozcan del serio problemas que se vive en Lázaro Cárdenas, Michoacán en donde sindicalizados pararon y exigen se les aclare sobre el pago de utilidades de los últimos años.

Ese movimiento atrajo la atención de organizaciones sindicales internacionales entonces la cosa puede transitar por el camino legal, los obreros de aquel Estado, no se doblan y ahora siguen con su movimiento incluso no se descarta que se vayan a un recuento por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Conocedores del tema señalan que esa es la razón por la cual se ordenó movilizar a gente que nada tiene que ver con AHMSA, pero es para que no vean lo que ocurre en Lázaro Cárdenas y pues algo hay de cierto, por esa razón es obligado seguir atentos sobre lo que ocurre en aquel puerto.

En otro tema, organizaciones que se dedican a defender propietarios de unidades extranjeras siguen engañando, en redes sociales se denuncia a varias personas que piden dinero a cambio de llevar el movimiento de la documentación que termina con la entrega de placas y documentos.

Peor no hacen nada, después se niegan a regresar el dinero lo que ha ocasionando malestar, también hay otras que ofrecen legalizar, son organizaciones de Frontera, Coahuila, pero la verdad pueden hacer el procedimiento de manera personal y ahorrarse lo que pagan por ese servicio.

Tampoco van a correr riesgos de ser engañados y defraudados es definitivo que no tienen porque pagar, además la plataforma se encuentra abierta, no hay multitud de unidades en espera como ocurrió al inicio del proceso, ya no hay problema para procesar la información que se requiere.

Muchas veces por diversos medios se aclaran las cosas a los propietarios de ese tipo de unidades pero ignoran la recomendación hasta que son defraudados es cuando se dan cuenta del error que cometieron pero en realidad poco o nada se puede hacer para recuperar su dinero.

Nos leemos mañana..