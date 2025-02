Se trabaja en el tema de AHMSA

La reunión entre la Presidenta de México y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, permite observar que hay interés por encontrar solución al problema de Altos Hornos de México sobre en el área de los derechos de sus miles de trabajadores que reciban liquidación justa apegada a la Constitución.

Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la región dijo que poco a poco se destraba este asunto que lesionó los intereses de miles de trabajadores y sus familias que siguen a la espera de que se resuelva el asunto ya sea vender integra o bien en remate pero en todo momento se cuidarán los intereses de trabajadores.

Por otro lado dijo que de manera paralela se trabaja en el aspecto por conseguir más inversión y generar empleos, incluso recordó que en el transcurso de la semana habrá una feria de empleo que ofrecerá miles de trabajos y es oportunidad para que desempleados encuentren su fuente de trabajo.

El funcionario señaló que al mismo tiempo de trabaja en el tema de seguridad con la formación de la policía metropolitana en la región será posible enviar buenos mensajes a inversionistas al conservar uno de los tres primeros lugares en materia de seguridad y es garantía para la inversión.

En otro tema, mucho se habla del saqueo en AHMSA incluso lo más lamentable es que involucran al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, a quien responsabilizan de ese ilícito pero se insiste alguien sigue moviendo los hilos para provocar confusión entre los ex trabajadores.

Tampoco se descarta que sea un plan para presionarlo y tome en cuenta al sindicato minero porque es fecha que no hay avance en el asunto de Minosa y pese a ello los afectados no dicen absolutamente nada, es más ni siquiera exigen información muy al contrario en el tema de AHMSA.

Por esa razón siempre se ha dicho que hay muchas cosas ocultas en este tema la mano que mece la cuna sigue con su juego, desafortunadamente hay quienes todavía cae en el ese perverso juego que lleva la intención de sacar beneficios económicos, políticos y sobre todo mucho poder.

Y nadie puede decir que es falsa la versión, cuestión de observar si hay o no comentarios de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado en donde miles de trabajadores viven tiempos mucho muy pesados por falta de salario y al no contar con un empleo, es una realidad que no puede negar.

Por otro lado, sigue la incertidumbre de los trabajadores d diversas empresas exportadoras conforme se acerca marzo el temor de la aplicación de aranceles por parte del Presidente Donald Trump, provoca serios problemas incluso la suspensión de contrataciones y detiene el crecimiento industrial.

Dicho de otra manera en cierta forma las industrias se sacrifican pese a que se redujo la producción no hay información sobre recorte de personal, incluso el paro técnico en la empresa FreightCar se suspendió, estaba programado para febrero pero ya no se volvió a conocer nada.

Y es bueno que los trabajadores conozcan la realidad la mayoría de las ocasiones opinan sin fundamento, incluso responsabilizan a las empresas de esas medidas pero no toman en cuenta la realidad del mercado, es una lástima que no tengan idea real de lo que vive la planta productiva.

Por esa razón lo correcto es hablar como corresponde aunque se pise intereses pero lo trabajadores deben tener información sobre las causas que obligan a las empresas aplicar acciones laborales sobre todo cuando van dirigidas a proteger a fuentes de trabajo, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..