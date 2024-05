SEGUIRÁ DETENIDO EL TEMA AHMSA

Y aunque hay quienes dicen que el asunto de AHMSA se encuentra a punto de resolverse, la realidad es que no se tiene avance, todo se encuentra detenido por completo, no hay manera de decir ya se hizo el tiro cuando todos conocemos el origen del problema que es tipo político y de venganza.

Por esa razón, el caso se va a heredar al próximo sexenio, y no hablemos si Xóchitl o Claudia, en cierta forma el caso debe manejarse como asunto de estado tomando en cuenta que envuelve a cuando menos 50 mil personas de manera directa, entre sindicalizados, empleados y directivos, todo una gran cadena.

Muchos los que no conocen del caso opinan pero sin fundamento y siempre repiten lo mismo que Ancira, que corrupción, que el gobierno no puede intervenir demostrando que opinan solo para no dejar pasar el momento pero de que no se resuelve en este sexenio de eso no hay la menor duda.

Cuestión de esperar las cosas, porque tampoco es correcto ni moral decir que ya está listo el asunto, al menos es lo que opinan actores sindicales y empresariales, no hay bases como para decir que este asunto ya se arregló, fácilmente vamos a llegar a diciembre y apenas podrá empezar la reactivación, al baile vasos.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la historia de un muchacho que pensaba endeudarse para su matrimonio, incluso hasta se disgusto con su padre que sabiamente le daba consejos para evitar que eso ocurriera, adelante con la lectura.

El hijo se acerca a su padre y le dice: "Papá, por favor, necesito de tu apoyo... necesito que me des una mano. Nos están faltando mil dólares para la fiesta de matrimonio, por favor, préstanos ese dinero y luego te lo devuelvo." ¿Para tu boda? Preguntó, sorprendido el Papá. ¿Y cuánto va a costar el matrimonio?

Todo el presupuesto es algo de 35 mil dólares son más de 150 invitados Papá, la mitad la estamos financiando con el banco y la otra parte con nuestros ahorros. Dijiste que si algún día necesitaba de tu ayuda podía acercarme a ti solo me faltan mil dólares, Papá.

El anciano se acercó a su hijo y en tono amable le dice: "Ve a buscar a tu prometida, los espero en mi estudio. Al rato llegaron los novios. Todos se saludaron. El suegro les mostró su afecto y les dijo que estaba orgullo de tenerlos como hijos. Luego el anciano dice: He oído que van a gastar 35mil dólares en la boda y necesitan que los apoye con mil dólares.

Si. - dice el hijo. Lo apreciaremos mucho, Papá. Vamos a dar una gran recepción y estamos ajustados de presupuesto ¿Y por qué quieren tener una gran boda? Preguntó el anciano.

Bueno, es nuestro gran día. - respondió el novio. Ella siempre ha soñado con una gran boda. Ya sabes, es el sueño de toda mujer...

El suegro se dirigió a la novia y le preguntó: ¿Has soñado con una gran boda o con un matrimonio fuerte? La chica, sonriendo, dijo: "bueno, si lo pone así, claro que con un matrimonio fuerte..." El anciano miró a la pareja y dijo: La fiesta de boda dura una noche el matrimonio es lo que empieza después. Quiero que escuchen esto y vean que lo hago con la mejor intención.

¿Por qué gastar 35mil dólares en un matrimonio? ¿Quieren que su matrimonio empiece con deudas? ¿Quieren endeudarse para impresionar a personas que realmente, la mayoría de ellas, ni siquiera están interesadas en que ustedes tengan un matrimonio feliz?

Pero endeudarse para celebrar no es sabio. Y es mi deber decírtelo. Hijo mío, cuando te cases y tengas hijos te vas a dar cuenta que lo importante no es la boda, sino el matrimonio. NO gastes tu dinero en las apariencias. Mejor compra tu terreno, construye tu casa, amuebla tu hogar, vete de viaje con tu esposa, empieza un fondo para la educación de tus hijos...

Luego el Papá abrió el cajón de su escritorio y sacó un cheque. Le dijo: Todo el tiempo he estado esperando que me pidas que invierta en alguna idea de negocio. Mira, esto es para ti. Tu mamá estaría orgullosa de esto. Este es un cheque de diez mil dólares... ve y haz algo para fortalecer la economía de tu matrimonio. Ve con tu esposa, hijo, y juntos piensen no en una boda bonita, sino en un matrimonio fuerte

Hermoso mensaje, verdad?

Dios Nos Bendiga

Nos leemos mañaa..