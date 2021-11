Semana un poco tranquila en el aspecto sindical

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el aspecto sindical, hay un tema que merece ser analizado, ya es noviembre es el mes cuando trabajadores de Altos Hornos de México promedian para el aguinaldo, por esa razón no deben faltar les pegaría fuerte en el porcentaje de la prestación.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que mientras más conscientes sean de esa prestación mejores resultados tendrán el último mes del año cuando se acostumbra comprar los regalos de navidad y celebrar la última noche del 2021 en compañía de la familia.

"Con tiempo se programan las compras, todo ese ambiente permitirá que los compañeros dediquen el tiempo en trabajar echar el extra, recordar que primero es la familia antes que cualquier otro interés la familia es prioritaria por lo tanto hay que seguir trabajando como corresponde" sugiere.

Otro punto es que en la segunda quincena de ese mes se celebra la elección para elegir la comisión que revisará el Tabulador salarial, y el comité de huelga, hay mucho ánimo entre la raza por participar, lo bueno que se permitirá el registro de todos los trabajadores interesados e probar suerte.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta hermosa reflexión, con la intención de colaborar con la familia, que recuerden el matrimonio es para cuidarse como pareja, que nada enturbie esa felicidad que siempre debe prevalecer en un matrimonio.

Estaban dos hombre platicando sobre qué es un Mujerón, uno de ellos comienza a describir lo que para él significa un Mujerón: Describió los pechos, la cintura, los labios, las piernas, y el color de los ojos. Decía que un Mujerón tiene que ser una rubia de 1,80 mt, siliconizada y sonrisa perfecta. Mujerones, dentro de ese concepto, no existen muchas, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell,

Y PARA TÍ: ¿CÓMO DEBERÍA SER UN MUJERÓN?, INTERROGA A SU AMIGO Y ÉSTE, MEDITANDO UN RATO, EMPIEZA A DESCRIBIRLA: Un "Mujerón" es aquella que coge dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar. Que cuando llega a su casa, encuentra un cesto de ropa para lavar, los deberes de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar.

Un "Mujerón" es aquella que va de madrugada a hacer cola para garantizar la inscripción de sus hijos en el mejor colegio y aquella jubilada que pasa horas parada haciendo cola en un banco para cobrar una pensión insultante. Un "Mujerón" es la empresaria que administra decenas de funcionarios de lunes a viernes y una familia todos los días de la semana.

Un "Mujerón" es aquella que regresa del supermercado con varias bolsas después de haber comparado precios y hacer malabarismos con el presupuesto.. Un "Mujerón" es aquella que se depila, se pone cremas, se maquilla, hace dieta, ejercicio, usa tacones y lencería, se arregla el pelo y se perfuma, sin tener ninguna invitación para ser portada de revista.

Un "Mujerón" es aquella que lleva los hijos al colegio y los va a buscar, los lleva a las clases de natación y los va a buscar, los lleva a la cama, les cuenta historias, ora con ellos, les da un beso y apaga la luz. Es aquella que vela por la salud y alimentación de su familia, a quienes protege.

Un "Mujerón" es aquella madre del adolescente que no duerme mientras éste no llega sano y salvo a casa y que bien temprano por la mañana ya está levantada, calentando la leche y haciendo el café o ayudando a sus hijos a prepararse para ir al colegio, no le interesa si está o no cansada.

Un "Mujerón" es aquella que sabe dónde está cada cosa, lo que cada hijo siente y cuál es el mejor remedio para la acidez, para los deditos magullados y para las pesadillas. DEDICADO a todas mis amigas, conocidas y desconocidas, que son un "MUJERÓN" Y a mis amigos Que tienen un "MUJERÓN" en casa y no se acuerdan de valorarla y amarla...

Buena la reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..