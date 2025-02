Será un proceso lento el remate de AHMSA

Aunque la desesperación de los ex trabajadores de Altos Hornos de México los lleva a pensar que el remate de bienes será rápido, la verdad que deben tener presente que no es fácil conseguir quien compre los bienes, por principio tiene que ser empresas dedicadas a esa producción.

Cuestión de analizar que el equipo es especial, si alguien quiere comprar primero tendrá que verificar el estado en que se encuentra si funciona o no, o bien que se requiere para ponerlo a trabajar, pero también si se va a desmantelar, todos esos factores tienen que tomarse en cuenta.

Y a pesar de que dicen en seis meses queda listo el remate hay que ver las cosas como son sin presionar a nadie, está comprobado que cuando se presiona las cosas no salen como quisieran, además es un proceso legal, todo tiene que ser conforme a lo establecido en la Ley de Quiebras.

Todos quisieran que eso avanzara de un día para otro, pero se insiste hay que ser honestos y entender que mientras no se cumpla con la ley todo tiene que estar paralizado, pero lo más importante que los trabajadores se quiten la idea de que eso será rápido, no es vender tortillas o pan.

Por otro lado, la presión del mercado sigue presente, las negociaciones salariales y contra actuales tendrán que manejarse con mucha cautela, sin perder de vista que lo primero es la conservación de las fuentes de trabajo, que por cierto al menos en la región faltan por miles ante el fuerte número de desempleados.

Y nadie puede decir lo contrario, incluso recordar que el tema de utilidades es un punto que siempre ocasiona problemas, y es que existe la creencia entre los trabajadores que como hay producción por lo tanto utilidades aunque las empresas tiene una serie de gastos que absorbe parte de esos ingresos.

La historia no miente desde el 2006 cada año se presentan problemas que terminan en despidos masivos, es lamentable pero obreros prefieren perder el trabajo por el pensamiento de que las utilidades son muy pocas, si hacemos un conteo podremos encontrar que ha final los obreros pierden.

No hay duda que eso ocurre cuando se maneja la negociación tanto contra actual como del tabulador, aunque claro que este año la cifra será arriba del diez por ciento pero se apuesta doble contra sencillo que ni aún así los trabajadores quedan conformes, ven la tempestad y no se hincan.

En otro tema, hay ex obreros de AHMSA que se quejan por el rechazo del IMSS a autorizar incapacidades parciales, todas se niegan bajo el argumento de que no reúnen los requisitos pero eso quiere decir que la institución no quiere absorber ese gasto porque no recibe cuotas de AHMSA.

Otro problema es el bajo monto de pensión que reciben, hay obreros que solo les marcan 20 mil pesos cuando ellos pensaban que sería el tope, es decir arriba de 40 mil pesos pero como los dos últimos años no cotizaron entonces eso impacto al momento de manejar los promedios.

También se debe tomar en cuenta trabajadores de 58 y 59 años, ellos definitivamente que no deben pensar en una pensión enorme, sobre todo si encuentran otro trabajo un poco superior al mínimo, eso a final al cumplir sus 60 años en realidad que no pueden esperar algo superior a los diez mil pesos.

Y es un aspecto que en realidad debe de tomarse en cuenta, aunque duela y moleste hay que entender que se quedaron en medio de la bronca entre el licenciado Alonso Ancira y el ex presidente López Obrador, cuando de la Presidencia de la República salió la orden de paralizar AHMSA nunca hubo pensamiento humano para los trabajadores.

Nos leemos mañana..