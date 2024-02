Serán 300 los trabajadores que regresen AHMSA

Se conoció que el plan de negocios de arranque comprende la producción mensual de entre 80 a 90 mil toneladas mensuales, cifra que representa menos del 25 por ciento de su capacidad anterior, pero conforme el equipo pasa pruebas irá en aumento la actividad, según expertos en el tema.

Con esa cantidad se van a necesitar cuando mucho entre 300 a 500 trabajadores para la planta Uno, eso debe de tomarse en cuenta porque el resto seguirá en espera al menos que acepten trabajar en mantenimiento y limpieza de equipo e infraestructura que se encuentra deteriorada.

Incluso se asegura que va en aumento el número de personal de confianza que regresa a trabajar, son los encargados de verificar el equipo y ver que se necesita para iniciar operaciones, lo que quiere decir que la cosa va por buen camino, que pronto habrá noticias favorables.

Se dice que el viernes estuvieron en Monclova representantes de las firmas que se harán cargo de la administración de AHMSA, que estuvieron en el Ancón del Río pero la versión no ha sido confirmada por nadie de la empresa, tampoco se puede descartar por la presencia de aviones en el aeropuerto Internacional Venustiano Carranza.

Por otro lado la asamblea que dicen se va a celebrar el próximo lunes en el recinto de la 147 es más de lo mismo, pero un punto que debe de tomarse en cuenta es que ese tipo de movimientos puede provocar desánimo entre los inversionistas que no quieren acciones de esa naturaleza.

Además como que la base trabajadora ya se dio cuenta que los utilizan los convocan a asamblea de información y después toman otros acuerdos nada que ver con el tema de salarios ni la reactivación de la empresa, son movimientos políticos para que no se reactive la empresa.

Porque de que hay avances de eso no debe haber duda, cuestión de esperar unos días más para comprobar, el problema es en Hércules en donde persiste la negativa de tranquilizar el ambiente, no entienden que la reapertura de las minas no va incluida dentro del plan de negocios.

Dicho de otra manera el riesgo que se corre es que quede como pueblo fantasma como poco a poco ha ocurrido, son decenas de familias que ya no viven en el mineral solo quedan aquellos que erróneamente piensan que con esa actitud van a sacar algo, absolutamente nada y se apuesta doble contra sencillo.

Y es que no alcanzan a entender que las condiciones son pesadas, que no es cuestión de sindicatos, es un tema político el que llevó a la empresa a la paralización, lo mismo ocurre con el Cerro de Mercado, que se encuentra paralizada la mina, incluso desapareció el ferrocarril Coahuila- Durango.

Mediante el servicio ferroviario llegaba mineral a la planta dos, pero por ser propiedad del GAN simplemente ya no pudo seguir en operación, mientras que en Hércules el ferroducto ya no sirve, lo desmantelaron por completo y las minas se encuentran inundadas y el equipo dañado por completo, inservible.

Es el panorama que se vive en esos dos minerales, no hay condiciones para reabrir las minas, además por la forma como manejan el caso pues no hay inversionistas que quieran comprar problemas, así que mejor diseñar otro plan de negocios que no incluya Cerro del Mercado y Hércules.

Ojalá y los pocos trabajadores que aún siguen en espera de trabajo entiendan la situación sobre todo los que se encuentran a punto de su pensión, busca otra fuente de trabajo es lo correcto porque la fuente de trabajo no se reactiva al menos en corto y largo plazo, así se encuentra la realidad.

Nos leemos mañana..