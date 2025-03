Serán 400 los reajustados en Trinity

Los efectos negativos de los aranceles de Donald Trump, empezaron a causar estragos entre el recurso humano de empresas exportadoras se conoció que la fabricante de carros de ferrocarril Trinity de Sabinas, despedirá un grupo de 400 trabajadores entre de confianza y sindicalizados.

De acuerdo a información de los involucrados el recorte arrancó sin previo aviso y aunque no se contemplaba esa salida la verdad que no hay empresa que pueda sostener su mano de obra tomando en cuenta que la producción va a la baja todavía no se puede conocer el impacto total.

Pero se habla de que esas industrias tienen otras fabricas en terreno americano por lo tanto tendrán que migrar al menos que pronto se llegue a un buen acuerdo o bien los estrategas de las empresas se encuentren en condiciones de buscar y encontrar la forma de hacer frente a ese problema.

Aunque la verdad es difícil porque el gobierno de Donald Trump, sigue con su política se asegura que exige la cabeza de reconocidos políticos a quienes acusa de estar ligados con el crimen organizado, la verdad muy difícil que el gobierno de México acepte negociar, por ello hay que seguir en espera de más noticias en ese sentido.

Por su parte el dirigente de la CTM de Monclova Carlos Mata López, dice que los trabajadores de la planta Monclova deben estar tranquilos porque es tiempo que la empresa no ha notificado sobre posible recorte de personal, mientras esperan la reacción del gobierno mexicano.

Dice que se requiere firmeza no es con manifestación en el Zócalo como se pueden arreglar cosas, en cierta forma se requiere reaccionar porque se afecta a todo el país con las medidas arancelarias aplicadas por el gobierno de Estados Unidos que impacta de manera negativa en los trabajadores.

Con respecto al corte de personal de Trinity Sabinas dice que serán unos 300 que saldrán de una plantilla estimada en seis mil trabajadores y en realidad que si impacta tomando en cuenta que crecerá el desempleo en aquella región de Coahuila, por ello insistió que se necesita la reacción del gobierno mexicano.

"Necesitamos el sombrerazo que nos digan que acciones se van a tomar porque la producción en las empresas traerán su impacto al desplomarse por los efectos del mercado se concluyó con el pedido pero se requiere volver a reactivar las empresas para ello se necesita el respaldo del gobierno" apuntó.

En otro tema, pese a lo grave del asunto, los ex trabajadores de Altos Hornos de México siguen con su presión emocional, es tiempo oportuno para diseñar programas de atención mental, de lo contrario y lamentablemente seguirá en aumento la cifra de enfermos, muertos y desintegración familiar.

Y es que nadie se encontraba preparado para el cierre de la siderúrgica cayó de repente aunque poco a poco de manera paulatina la producción de detuvo nadie preparó a los obreros, incluso aquellos que festejaban el problema de AHMSA y aplaudían el problema hoy guardan silencio.

Solo los que no entienden la realidad siguen utilizando las redes sociales para tirarle a todo, es increíble que pese a las adversidades todavía no entienden incluso hay quienes dicen que mientras no se les pague, no van a permitir la entrada de nadie y no se reactive la siderúrgica.

Así se mueve el escenario dentro de lo que fue el gremio sindical, lo cierto de todo que es tiempo oportuno para apoyar a obreros con problemas emocionales son aquellos que no quieren trabajar porque el salario es muy bajo, mientras la desintegración familiar a todo lo que da, de eso no hay la menor duda.

Nos leemos mañana..