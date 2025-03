Siguen los intentos por causar disturbios

Aprovechando la desesperación de trabajadores hay personas que intentan sacar ventaja y por medio de las redes sociales invitan a levantarse en armas, dicen es la única manera de hacerse escuchar pero la verdad está fuera de orden puesto que el proceso de quiebra es legal y avanza.

Nadie en su sano juicio puede pensar que autoridades puede intervenir para que les paguen, es u pensamiento fuera de orden y la verdad aunque protesten nada van a lograr simplemente el proceso es lento en repetidas ocasiones se les aclaró pero nadie hizo caso se dejaron llevar por el canto de la sirenas.

Cuestión de recordar que en su momento se les dijo que el proceso no era fácil, que en el transcurso podrían surgir una serie de factores y aunque no se crea poco a poco se confirma, y sobre el tema de robo ahora dicen que ya no hay nada que vender en el interior de las dos siderúrgicas.

No hay duda de que hay robo pero lo más importante es el equipo de los grandes departamentos pero aguas si llegan a pensar que la venta será fácil, nada de eso llevará su tiempo puesto que no es vender comida o cualquier otra cosa, no señores es equipo especial y así se tiene que entender.

Porque es cierto aprovechan cualquier comentario en redes sociales para empezar a gritar, ha incitar a la violencia, aunque en realidad son pocos los que aún atienden esos llamados pero no deja de ser molesto sobre todo porque siguen acusando sin conocer la realidad de las cosas.

Hablan desde tomar las calles hasta saquear la empresa en ambos casos no hay justificación lo correcto es saber esperar y mientras buscar una fuente de ingreso, es cierto con menos salario que en AHMSA y sin prestaciones pero cuando menos ya tienen para hacer frente a los gastos del hogar.

Sobre todo evitar que aumente la desintegración familiar, no hay duda que la cifra de matrimonios en etapa de separación y divorcio va a la alza, poco a poco las mujeres se cansaron de esperar noticias y ha final tomaron la decisión de regresar a sus esposos con sus padres a la casa materna.

Y eso nadie lo puede negar, es cuestión de levantar una encuesta para conocer que fácilmente son unos 300 matrimonios los separados, unos por divorcios otros porque migraron de la región a final de cuentas no deja de ser separación algo que en realidad duele a la sociedad.

Por otro lado, en el caso de las dos alumnas que se pelearon en las calles de la zona centro, es válido que autoridades educativas hayan tomado la decisión de enviarlas a tomar clase en línea es decir a distancia desde su casa, eso mientras se aclaran las cosas y no hay riesgos de nuevo atentado entre ambas.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que de esa manera es posible llevar a cabo la investigación en donde deben colaborar los padres de las dos alumnas peleándose en la calle de la zona centro.

Se refirió al caso de las dos alumnas de la Secundaria Federal Número cinco de la zona centro que el pasado martes fueron grabadas mientras se enfrentaban a golpes, eso obligó a la reacción de autoridades educativas empezando por la dirección del plantel puesto que es obligado la investigación.

En este sentido el dirigente magisterial dijo que es favorable que las autoridades hayan autorizado tomar clase en línea, de esa manera no pierden el ciclo escolar y siguen como alumnas, y todo se va a conocer al momento que concluya la investigación y se tomen las acciones.

Nos leemos mañana..