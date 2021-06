Opinión

Sigue la alerta sanitaria, en días pasados el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dijo que el IMSS declaró alto riesgo de contagios, el viernes el delegado de la institución fue claro cuando informó decesos de personas ya vacunadas lo que hace ver lo serio de la alerta sanitaria en la región.

Lo anterior pone a pensar a trabajadores que siguen en resguardo domiciliario y que de acuerdo a compromiso entre el 4 y 5 de julio regresan a trabajar, pero sin medir consecuencias en su salud, es cuestión de recordar que en AHMSA buen número de trabajadores ha sido afectado por el virus.

También se contabilizan obreros que fallecieron no lograron superar la enfermedad, todo lo anterior ronda la mente de un buen número de trabajadores que no quiere regresar a trabajar, pero ya se tiene lista la fecha, eso por la presión de un reducido número que presionaba para retornar.

No hay duda será un regreso medio curioso, principalmente por aquellos trabajadores que van a activarse prácticamente en contra de su voluntad, eso hace interesante el asunto para ver la reacción, se acaban horas extras, dobles turnos, además los bonos caídos por completo, triste retorno.

Otro comentario es de ex trabajadores se quejan por la serie de trabas que tienen para recibir sus ahorros de las Afores, en cierta forma esos negocios hacen todo lo posible por retener el dinero, incluso solo una persona atiende esas solicitudes, dicen que les falta personal.

"En mi caso permanecí más de dos horas en la sala de espera, eso fue por cerca de 10 días, me traían a vueltas, que faltaba un documento, que después otro, la intención es retener el ahorro, alguien tiene que meter orden, no es posible que el ahorro que formaste con el sudor de tu frente no te lo quieran entregar" dijo un ex obrero de AHMSA Uno.

Y aclara que en esas condiciones se encuentra la totalidad de ex trabajadores, todas las Afores, emplean la misma técnica retener el dinero, dar citas espaciadas, un día piden un documento, al siguiente otro, al menos es en lo que coinciden todos los ex trabajadores que se encuentran en esos negocios.

Hay justificación en esa queja, las Afores, tienen promotores en grandes cantidades, no ocurre lo mismo en las oficinas, reducido el número, les conviene para retener el ahorro lo más que se pueda, es decir aplican el dicho que dice " si entrego se acabó el negocio, así las cosas en ese asunto.

Del lado de la 288, el movimiento del pasado viernes volverá a repetirse el próximo lunes, ya tienen listos los cartelones que van a llevar, aunque se pronostican elevadas temperaturas la raza dice que eso no será impedimento para presentarse afuera del Centro de Justicia donde dicen será la audiencia.

Un punto a observar es que los coordinadores del movimiento tienen que aplicar protocolos sanitarios entre los asistentes, el viernes hubo omisión, la reacción de la sociedad se dejo sentir por comentarios en las redes sociales, es cierto fue omisión que no puede volver a presentarse.

Por otro lado, sigue el registro de trabajadores con interés en recibir el medio ahorro, será a fines de la próxima semana cuando se conozca el número de obreros que hicieron efectiva la prestación, tomando en cuenta que no todo optan por retirar el dinero, prefieren esperar a diciembre sacar integro el guardadito.

Y del lado de los macheteros hay noticias, al cumplir con los con todo los requisitos legales ante autoridades y los avisos al comercio, empresas y tiendas de auto servicio, el siguiente paso son las promociones ante la Secretaría de Trabajo y Junta de Conciliación y Arbitraje, advirtió Octaviano González Cruz.

El Secretario General del Sindicato de Macheteros, dijo que el plan va dirigido a que esas empresas presenten documentación donde justifiquen las operaciones de maniobra de carga y descarga que realizan en el transporte propio y foráneo y demostrar que su misma gente ejecuta esos trabajos.

También para demostrar que controlan el foráneo tanto de pago como contratación, a pesar de que esas actividades deben ser con afiliado a la organización sindical, pero no lo hacen los empresarios simulan que pagan para después tener acceso a los beneficios fiscales que otorga el Sistema de Administración Tributaria.

"Este sindicato debe hacer valer sus deberes y obligación como tal ya quedó atrás la simulación, con las demandas ante autoridades correspondientes será posible aclarar las cosas, es necesario recuperar esa fuente de trabajo de cientos de trabajadores de la región" apuntó el dirigente sindical.

Nos leemos mañana...