SIGUE LA ANGUSTIA ENTRE OBREROS Y EMPLEADOS DE AHMSA

Otra semana más y todo sigue igual o quizá hasta peor tomando en cuenta que el equipo se deteriora cada día que transcurre lo que obliga a entender que como se encuentra el ambiente es más difícil que se arranque operaciones de un día para otro como muchos siguen pensando.

La verdad que el valor de la siderúrgica se devalúa, y si acaso en realidad hay interesados no es de dudar que poco a poco termine el interés, porque no habrá suficiente capital para echar a volar la empresa, negro el panorama por más que se quiera decir lo contrario , es otro el escenario.

Incluso aumenta la cifra de trabajadores que se van de la ciudad, buscan trabajo aquí no hay oportunidad para nadie, las empresas actuales tienen su plantilla normal, todos cuidan su fuente de ingreso y no renuncian al contrario se aferran al saber que si lo pierden no podrán encontrar otro empleo.

La única opción es que vengan nuevas empresas y se dice que pronto se hará el anuncio, que antes de finalizar el primer semestre del año habrá noticias ojalá y sea cierto, cuestión de recordar que este mes y el próximo egresan cientos de técnicos y profesionistas que van a demandar trabajo.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita fábula que en realidad es muy acertada cuando en el camino de la vida nos encontramos con personas que se convierten en una pesadilla, sobre todo cuando creen tener la razón en todo, adelante con la lectura.

No discutas con burros» es una fabula simple como cualquier otra. Pero su mensaje va más allá de un aprendizaje. Es más bien una lección de vida, aplicable a todos los aspectos que nos rodean para poder crecer en paz. La salud mental se encuentra primero antes que cualquier otra cosa.

El burro le dijo al tigre: – El pasto es azul. El tigre respondió: – No, el pasto es verde. La discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el Rey de la Selva. Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar: – Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul?

El león respondió: – Cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó: – El tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta, por favor, castígalo. El rey entonces declaró: – El tigre será castigado con 5 años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo: – El pasto es azul…

El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: – Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es verde. El león respondió: – De hecho, el pasto es verde. El tigre preguntó: – Entonces, ¿por qué me castigas? El león respondió:

– Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta.

La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino sólo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido… Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener la razón aunque no la tengan.

No discutas con burros porque cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla.

Tu paz y tranquilidad valen más. Recuerda siempre discutir con quienes no razón es perder el tiempo pero también perder parte de la salud mental, cuida bien con quien platicas.

Bonito mensaje, verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana..