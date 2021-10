Sigue tranquilo el ambiente dentro del aspecto sindical, aunque un poco movido en el interior de la planta Uno de AHMSA, los interesados en un puesto sindical, siguen en plena campaña a unos 20 días de celebrar la elección para elegir la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial y Comité de Huelga.

Incluso empieza a escucharse nombres de quienes le pusieron su vista a la oficina que ocupa Gerardo Mireles, pero para eso tienen que esperar cuando menos que brinque el año y entonces empezar a moverse dentro de todos los departamentos, hacer labor de proselitismo.

Un punto que deben tomar en cuenta esos aspirantes es que primero tienen que contar con el respaldo de los obreros de su departamento, después del grupo sindical donde pertenecen, solo de esa manera será posible que se registren aunque también lo pueden hacer sin apoyo pero esta canijo que ganen.

Total aún falta tiempo tanto en la 147 como en l 288 actualmente se escuchan tres aspirantes a la Secretaria General, pero como aún falta tiempo puede ser que de pronto salga otro, es cuando la raza tendrá de donde escoger gente nueva con ganas de trabajar por la raza, así mero va la cosa.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, coparte esta bonita reflexión en cierta manera a modo de fábula, pero al leer y comprender se pueden dar cuenta de la importancia, ojala y les ayude en este transitar por la vida y aligerar la carga que en ocasiones cargamos en la mente.

El burro le dijo al tigre: —"El pasto es azul" *El tigre respondió: —"No, el pasto es verde".

La discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el Rey de la Selva. Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar:

"Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul?". El león respondió: "Cierto, el pasto es azul".

El burro se apresuró y continuó: "El tigre no está de acuerdo conmigo, me molesta y contradice, por favor, castígalo" El rey entonces declaró:"El tigre será castigado con 5 años de silencio". El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo:

"El pasto es azul"...

El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es verde". El león respondió: "De hecho, el pasto es verde". El tigre preguntó: "Entonces, ¿por qué me castigas?". El león respondió: "Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde.

El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda su tiempo discutiendo con un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta". La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido...

Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener la razón aunque no la tengan. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más.

Otro ejemplo estaba un señor Cuervo posado en un árbol, y tenía en el pico un queso. Atraído por el tufillo, el señor Zorro le habló en estos o parecidos términos: "¡Buenos días, caballero Cuervo! ¡Gallardo y hermoso eres en verdad! Si el canto corresponde a

la pluma, os digo que entre los huéspedes de este bosque tu eres el Ave Fénix".

El Cuervo al oír esto, no cabía en la piel de gozo, y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico, dejando caer la presa. La tomó el Zorro y le dijo: "Aprended, señor mío, que el adulador vive siempre a costas del que le atiende; la lección es provechosa; bien vale un queso". El Cuervo, enfadado, juró, aunque algo tarde, que no caería

más en la trampa

Buena la lectura, verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..