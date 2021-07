Y siguen los comentarios en torno a la reforma al modelo laboral del Out Sourcing, de acuerdo al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Raúl Flores González, solo una constructora logró cubrir todos los requisitos el resto sigue en espera de abrir los candados.

Se habla de que AHMSA tomará el control de obreros y supervisores para no parar el mantenimiento al equipo, pero eso solo levanta inquietud entre el resto de contratistas, también se dice que obreros de constructoras ya pasaron a ser trabajadores de la siderúrgica pero no se conoce nada.

También se hizo oficial la prorroga por un mes más para la entrada en vigor de la reforma en cierta forma alargar la agonía de constructores, no se puede ver de otra manera, mientras los comentarios entre trabajadores de toda las prestadoras de servicio no se reducen al contrario aumentan.

De que se tendrá que aplicar la instrucción de eso no hay duda, el problema será para trabajadores de 50 o más años de edad, esos no entran y así será en todas las empresas el desempleo a todo lo que da al igual que la pandemia sanitaria y la no inversión por temor al actual régimen de gobierno.

También vale la pena destacar que pese a la información que se entrega aún hay obreros que insisten primero los hijos de trabajadores, es decir no alcanzan o no quieren entender que es una instrucción del gobierno federal, que las empresas tienen que cumplir de lo contrario se harán acreedores a sanciones.

La verdad es una lástima que a estas alturas del partido todavía siguen con la idea de que los hicieron a un lado, no es decisión de AHMSA, el sindicato tampoco puede hacer nada, si esos inconformes conocen la reforma entonces estarán en condiciones de criticar o comentar de un tema que no saben.

Es real en todas las empresas se aplica el mismo sistema que en AHMSA y nadie dice nada, no se ha visto que obreros de Teksid, Nemac, Gunderson, hablen y digan que primero los hijos, es gente menos politizada y prefieren seguir de largo, dedicados a su trabajo y se acabó.

No hay duda que el tema seguirá para unos días más así como también los comentarios, ojala y esas personas que opinan sin conocimiento de causa primero se echen un clavado en la reforma laboral, analicen el contenido y entiendan como se encuentra todo ese asunto, es lo que deben hacer.

Por otro lado los resultados de la campaña Ruta Empresarial arrojan buenos resultados entre trabajadores de Altos Hornos de México que de manera voluntaria respondieron y acudieron a la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19, dijo Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

El funcionario sindical, recordó que con tiempo se convocó a trabajadores acudir al centro de vacunación que se instaló en el auditorio del Instituto Central Coahuila, fueron inoculados personas de 40 a 49 años de edad, a quienes les faltaba la segunda dosis y estar protegidos contra el Virus.

“Si hubo buena respuesta, incluso los compañeros tuvieron oportunidad de solicitar cambio de turno en el caso de los obreros que se les empalmó su jornada laboral, el inicio de aplicación de la vacuna fue de 10 de la mañana a dos de la tarde, todos los de ese segmento se presentaron” apuntó.

Indicó que ahora siguen en espera de conocer fecha para la aplicación de la primera vacuna a personas de 30 a 39 años de edad, buen número de trabajadores de AHMSA uno se encuentran en ese rango de vida la mayoría ya se registró y esperan fechas para acudir a los módulos.

En temas a modo de broma, el jueves apenas amanecía y en el estacionamiento de la 288 se encontraba el Loco Treviño, acudió para cobrar a dos que tres venados que acostumbran acudir a su negocio a sacar fiado pero batalla para que paguen por eso fue temprano antes de que deudores se fueran a la planta.

Y es que conoció que ese día AHMSA entregó el medio ahorro, entonces aprovechó para cobrar no había excusas ni pretextos para que cumplieran, eso sí para pasar desapercibido no se bajó de su lujoso carro, de esa manera nadie lo podía ver y deudores no se escondieran como ocurre pasar.

La raza ahora dice que el Loco Treviño es como los cobradores de mueblerías que llegan bien temprano antes de que salgan a trabajar, pero bueno en este caso el Loco tiene razón hay que volver a surtir, darle vuelta a la lana y otro aspecto es que sigue siendo buena onda, dicho de otra manera, Loco por siempre, eso es bueno.

Nos leemos mañana..