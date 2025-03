Siguen Sin Entender Lo Que Es Un Proceso Legal

La verdad que es increíble a estas alturas del partido todavía hay personas que siguen sin entender la realidad sobre la quiebra de AHMSA, tan simple que recordar ya no hay empresa por lo tanto tampoco CCT ni dirigencia sindical, cuestión de analizar que también el sindicato minero resultó afectado.

Por esa razón no se entienden las causas por las cuales siguen responsabilizando a Leija, del desorden, aquí el único culpable fue el gobierno federal cuando ordenó estrangular a la empresa sin medir consecuencias, en este caso miles de trabajadores se fueron a la calle sin salario ni prestaciones.

Ahora también es cierto en las minas de Hércules, la Perla y Cerro del Mercado se vive el mismo problema que en AHMSA entonces es cuando no se alcanza a entender porque siempre contra AHMSA, es cuando se alcanza a observar la instrucción tírenle a todos menos al sindicato minero.

Es lamentable que a estas alturas de la vida todavía no se alcance entender la realidad, incluso ni para que buscar culpables, creo que lo único que se puede hacer es dar vuelta a la página y buscar otro estilo de vida, porque AHMSA jamás volverá a ser la gran empresa orgullo mexicano.

Por otro lado siguen las malas noticias en el sentido de la desintegración familiar, ayer conocí el caso de un joven matrimonio que se separó porque el hombre que trabajaba en AHMSA no ha logrado acomodarse y eso obligó a la esposa que es profesionista, ha pedir la separación.

Se dice que el ex trabajador de AHMSA se encuentra con serios problemas emocionales, que no alcanza a superar el trauma de perder su trabajo, que eso le impide incorporarse a la vida social, familiar laboral, pero ahora con la separación no hay duda que la cosa será más pesada.

Ante este escenario vale la pena insistir que es tiempo de crear una estrategia social de apoyo emocional o sicológico a quienes perdieron el empleo y no han logrado recuperar su estado de ánimo, pero también una terapia matrimonial porque las esposas en realidad ya no aguantan.

El problema se presenta principalmente en donde la mujer es profesionista y trabaja, con el paso de los meses y años ya perdió el amor y el cariño por eso prefiere separarse, en esas condiciones se encuentran cientos de familias que en los últimos años se han separado por el paro de AHMSA

En otro tema, el dirigente de ex trabajadores Julián Torres Avalos, dice que se trasladaron a la ex hacienda de Guadalupe en un intento por volver a platicar con funcionarios federales pero en realidad que no hay necesidad, cuestión de analizar y recordar todas las promesas que les han hecho.

A final del día todo sigue igual es falso que haya planes de apoyar incluso de entregar un bono a ex trabajadores que reclaman el supuesto cinco por ciento por la venta de AHMSA, la verdad que los viejos sindicalistas son conscientes de que no hay nada de eso pero bueno de algo tienen que vivir los coordinadores.

Porque es claro que no existe voluntad como para apoyar a miles de ex trabajadores, cuestión de recordar Cananea, el fideicomiso desapareció y es fecha que a los beneficiarios no se les entrega nada, entonces si se toma como ejemplo ese aspecto es fácil ver que no hay nada de apoyo.

Y en cuanto al tema AHMSA, pues aunque se diga que hay interés presidencial por sacar adelante el asunto la verdad que eso solamente lo conocen quienes se encuentran dentro de la negociación el resto somos simples espectadores que opinamos muchas veces sin conocimiento real de causa.

Nos leemos mañana..