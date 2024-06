Siguen los rumores sobre despidos masivos en AHMSA

Ayer se volvió a escuchar que el viernes un grupo de empleados de confianza de AHMSA fueron citados a servicios corporativos en donde les notificaron su baja, que elevada la cantidad aunque no se filtro la cifra, pero se dice que son de todos los niveles de laminadora en frio principalmente.

Esos comentarios se suman a los que circularon hace unos días cuando se conoció el proceso de recorte de personal sindicalizado, en ambos casos se dice que el pago por su liquidación estará pendiente, cuando menos a los anteriores les dijeron que hasta junio del próximo año les empiezan a pagar por mes.

De ser cierto entonces quiere decir que el proceso de inyectar dinero a la empresa sigue vigente, que son acciones para reducir la pesada nómina, el pasivo laboral incluye la antigüedad del personal de confianza una cifra que hasta la fecha nadie ha podido dar a conocer.

En el caso de que sea parcial el pago, se pondrá pesada la situación, la verdad los empleados de confianza de AHMSA gozaban de muchas prestaciones, y un sueldo muy alto no será nada fácil acomodarse a su nuevo trabajo, incluso y es real muchos tienen planes de migrar en busca de mejores condiciones de vida.

Sobre sindicalizados no hay propuesta para reducir la cantidad, pero de que sigue bajando la cifra de eso no hay duda, los de 60 o más años se les autoriza su retiro voluntario basado en el Contrato Colectivo de Trabajo es una cantidad en verdad bastante elevada los que ya se fueron.

Incluso hay quienes de manera voluntaria hicieron sus trámites ante el IMSS y recibir su pensión, esperan que se arregle la cosa en AHMSA para manejar el pago de su liquidación algo que en realidad será por largo plazo, es cuestión de recordar que hay ex obreros con hasta cuatro años en lista de espera.

Se calcula que son más de mil los ex trabajadores que protestan por el no pago de su liquidación y aunque semana tras semana se reúnen en la plaza principal no hay nada de avance, dicen que no tienen apoyo pero una cosa es cierto la realidad que no hay dinero para pagar.

Complicado el asunto y peor para los empleados de confianza que tienen que esperar no saben el tiempo, otros dicen que a los primeros notificados todavía no los mandan citar para firmar la baja, que a partir de la próxima semana se esperan noticias relativas a este tema luego de que concluyeron las elecciones.

En otro tema, el cierre del modulo del Repuve en Frontera fue sorpresivo, dicen que también cerraron otros que porque la cantidad de unidades a legalizar son muy pocas entonces no tiene caso mantener abiertos los carriles porque eso representa pagar nómina y otros gastos fijos.

Pero se dice que no hubo proceso para cerrar el del Cefare, de la noche a la mañana dejó de operar lo que causó sorpresa entre el mismo personal, lo raro que ni el coordinador estatal ni el regional dan información cayeron en el mismo sistema del resto de las dependencias federales cero información.

Desde el inicio de la actual administración federal se aplicó la ley mordaza, ni el IMSS ni el Infonavit y ninguna dependencia federal dan información a la comunidad, eso mismo pasa con el Repuve, les dijeron que ya no dieran información a los medios de comunicación, que en boca cerrad no entran moscas.

No hay duda que la práctica de no dar información ser aplica en todas las dependencias federales, pese a la importancia para los mexicanos, por esa razón no se dio a conocer el cierre del módulo en Frontera y otros municipios de Coahuila, como quiera el proceso sigue adelante.

Nos leemos mañana..