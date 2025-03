Una nueva semana de angustia

Es cierto aunque a fuerza de costumbre poco a poco los ex trabajadores de Altos Hornos de México se adaptan a su nuevo estilo de vida, aún hay quienes siguen con su afán de meter dudas y sobre todo buscan la manera de movilizar a los afectados con el cierre de la empresa pero no lo logran.

Se alcanza a observar que aunque hay angustia es solo entre aquellos obreros que no han logrado o no han querido encontrar empleo, la razón principal como ellos mismos lo dicen es por el bajo salario, cero prestaciones colectivas y jornadas ahora si que de ocho horas de trabajo continuos.

Y no se puede decir lo contrario, en nuestro diario transitar hemos recogido muchas historias de empresarios que aceptaron dar trabajo a esos ex obreros pero la verdad que poco falta para exigir que los convierta en socios, piden una serie de prestaciones o definitivamente renuncian.

No se puede desmentir lo anterior, cuestión de platicar con empresarios que de manera humana aceptaron contratar a ex obrero de AHMSA pro de volada se regresaron a sus casas, ya no quisieron nada que porque se cansaban y se lastimaban la espalda, fue el argumento que en su momento justificaron.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad muy acertada para los que estamos en el atardecer de nuestras vidas, hay que saber reflexionar sobre el tema pero sobre todo aplicarse en la lectura para estar tranquilos los últimos años de vida.

Entre los 55 años y la hora de la muerte, es aconsejable utilizar el dinero que has ahorrado. Úsalo y disfrutalo. No lo guardes para aquellos que no tienen idea de los sacrificios que hiciste para obtenerlo. Recuerde que no hay nada más repugnante que un hijo o nuera que se les ocurran grandes ideas para gastar sus ahorros ganados con esfuerzo.

Advertencia: este también es un mal momento para las inversiones, incluso si suene maravilloso o seguro. Ellos solo traen problemas y preocupaciones. Es hora de que disfrutes de la vida. Deja de preocuparte por la situación financiera de tus hijos y nietos, y no te sientas mal por gastar tu dinero en ti mismo.

Los cuidaste durante muchos años, y les enseñaste lo que puedes. Les diste educación, comida, refugio y apoyo. Ahora es su responsabilidad hacer su propio dinero. Mantén una vida saludable, sin mucho esfuerzo físico. Hacer ejercicio moderado (como caminar todos los días), comer bien y dormir mucho.

Es fácil enfermarse a esta edad y se vuelve más difícil mantenerse saludable. Esta es la razón por la que necesitas mantenerte en forma y ser consciente de tus necesidades médicas y físicas. Mantente en contacto con tu médico, hazte chequeos médicos incluso cuando creas que te sientes bien. Por favor, cuida tu salud.

Compra siempre lo mejor, los más bonitos artículos para darte un capricho.

La clave es disfrutar de tu dinero con tu pareja. Un día uno de vosotros se echará de menos, y el dinero no os traerá ningún consuelo; así que, disfrutadlo juntos. No te estreses por las cosas pequeñas.

Has superado tanto en la vida. Tienes buenos recuerdos y malos recuerdos, pero lo que importa es el presente. No dejes que el pasado te entrene y no dejes que el futuro te intimide. Debe sentirse bien en el presente. No pierdas de vista las tendencias de moda para tu edad, pero mantén tu propio sentido del estilo.

Has desarrollado tu propio sentido de lo que te conviene, así que guárdalo y siéntete orgulloso de ti mismo. Es parte de quién eres. Mantente siempre informado: lee los periódicos, sigue las noticias. Entra en línea y lee lo que dice la gente. Asegúrate de tener una cuenta de correo electrónico activa y trata de usar algunos de esos medios sociales.

Te sorprenderán los viejos amigos con los que te encuentras.

Respeta a la generación joven y sus opiniones. Puede que no tengan las mismas ideas que tú, pero son el futuro y tomarán el mundo en su camino. Dar consejos, no criticar, y tratar de recordarles que la sabiduría de ayer todavía se aplica hoy en día. Nunca uses la frase: "En nuestro tiempo. "Tu tiempo es ahora. "Mientras estés vivo, eres parte del presente.

Algunas personas abrazan sus años dorados, mientras que otras se vuelven amargadas. La vida es demasiado corta para desperdiciar días en momentos tristes. Pasa tu tiempo con gente positiva y alegre depende de ti y tus días se verán mucho mejor.

No te estreses por tener que vivir con tus hijos o nietos. Por supuesto, estar con la familia parece genial, pero todos necesitamos nuestra privacidad también. Ellos necesitan el suyo y tú el tuyo. Hazlo solo si te sientes solo y realmente necesitas ayuda o si realmente no quieres vivir solo.

No dejes tus pasatiempos. Si no tienes uno, haz nuevos. Puedes viajar, caminar, cocinar, leer, bailar. Puedes adoptar un gato o un perro, cultivar un jardín de cocina, jugar cartas, damas, ajedrez, dominó, golf, etc. Habla con la gente educadamente y trata de no quejarte o criticar demasiado, a menos que realmente lo necesites.

Trata de aceptar las situaciones como son cuando sientas que no puedes hacer nada al respecto.

Bonita reflexión verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana