Sin novedad en el día de vacunación para empleados y trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, el proceso arrancó a las tres de la tarde como estaba cono estaba contemplado, incluso esta ocasión hubo necesidad de presentar la ficha y evitar la presencia de gente ajena a la empresa.

Hay que recordar que la anterior ocasión, muchos obreros y empleados se quedaron sin la vacuna, eso ocurrió porque los encargados de la campaña recibieron exactamente el número de vacunas que la empresa solicitó en base a los registros de cada uno de los trabajadores en ese rango de edad 30 a 39 años.

Por esa razón, la dirigencia sindical por medio del vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, pidió que se aplicara orden y se pronunció por ser obligado presentar la ficha, en caso contrario no vacunar, eso fue lo ocurrió ayer, solo trabajadores y empleados de confianza de AHMSA.

Con lo de ayer prácticamente todos los trabajadores de la empresa se encuentran vacunados, claro todavía puede que existan rezagados pero es minoría, la mayoría de la base trabajadora tanto de confianza como sindicalizados son conscientes de lo que representa la vacuna.

Por el rumbo de la 288 Para apoyar a obreros con adeudos por derecho de control vehicular o tengan otros pagos retrasados, la Secretaría de Finanzas, instalará un módulo de atención en el recinto de la Sección 288, la intención es evitar largas filas y regularicen su situación, dijo Julio Cesar Aguilera Silva,

El vocero de la organización sindical destacó que el modulo estará los días 19 y 20 de este mes, en horario de oficina, serán dos días que trabajadores podrán acudir a manejar su documentación y aclarar dudas, el plan es simplificar los trámites y sobre todo evitar largas filas en el edificio de Recaudación de Rentas.

"Hay compañeros que no acuden a Recaudación por la acumulación de personas, tienen temor por la pandemia sanitaria, pero los días antes señalados podrán hacer su movimiento, tomando en cuenta que el módulo solo será para atender a obreros que laboran en la planta dos de Altos Hornos de México" señaló.

Indicó que el personal que atenderá está preparado para aclarar dudas y hacer todos los movimientos que requiera el trabajador, la intención es solucionar todo al mismo tiempo que regularicen su situación en caso y tengan adeudos pendientes, se les va a informar la serie de programas, apuntó.

En otro tema a decir de obreros, la empresa SPECO vive sus últimos meses en activo, lo anterior en razón de que se desplomó la fabricación de torres eólicas, incluso de una plantilla de 550 trabajadores ya solo quedan 200 poco a poco han causado baja por la falta de trabajo lo que indica que antes de diciembre cierra sus puertas.

De acuerdo a comentarios de trabajadores la situación es pesada, la producción se desplomó ante la postura del Presidente López Obrador, que decidió cancelar ese tipo de energía por lo tanto no hay ventas, eso los mantiene inquietos al comprobar que está por terminar los últimos pedidos.

"Hay días que no hacemos nada, la venta de torres se acabó, con ello nuestra fuente de trabajo, la empresa aplica recorte hormiga, en paquetes y no descartamos que antes de concluir el año cierre, es lo que todos pensamos, es mínima la actividad, vivimos tiempos de angustia" señaló un obrero.

Apuntó que también se conoció que la empresa buscaba otros mercados en el extranjero, pero no hay nada en claro, por todo lo anterior insisten que el cierre es obligado, si no hay producción tampoco ingresos y en esas condiciones no hay empres que pueda sostener su plantilla laboral, señaló.

Y en un tema para reflexionar, los trabajadores que pasaron a formar parte de la plantilla de AHMSA se dicen engañados, se quejan porque no tienen categoría, a pesar de ejecutar trabajos especiales, son clasificados como misceláneos y dicen que eso no es correcto, que piden los tomen como especiales.

Pero la verdad eso no es posible, de acuerdo a la reforma al Out Sourcing, ellos tienen el compromiso de seguir en la actividad que desarrollaban en la empresa prestadora de servicio, la reforma no dice que tienen que llegar con categoría, es decir empezar de cero como todos.

Así se encuentran las cosas en ese segmento de trabajadores que pasaron a formar parte de la plantilla de AHMSA, al principio pensaban que llegaron a la gloria, pero se insiste no pueden llegar con categoría, eso provocaría problemas entre obreros ya antiguos, no hay duda un tema bastante pesado..

Nos leemos mañana...