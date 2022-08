Sobe el robo de identidad al Notario Benigno Gil de los Santos, el afectado tiene en sus manos nombre de la persona a quien le depositarían el dinero, se llama Erika Yolanda Martínez Morales, cuenta de Bancomer 4152313816603232 de Bancomer, eso se logró con una buena jugada.

Resulta que diez de sus contactos de WhatsApp se la jugaron listos fingieron que cedían, pidieron datos sobre como depositarían los 10 a 20 mil pesos que pedían a nombre de Gil de los Santos, por error o emoción proporcionaron todos los datos antes citados y coinciden a quienes les pidieron dinero.

"Por medio de un conocido depositamos cinco pesos la cuenta, de esa manera fue como logramos la identificación de la persona, si existe, lo que sigue es pedir al Banco información sobre esa persona y conforme a los resultados proceder como corresponde y que autoridades se encarguen del resto" señaló.

Gil de los Santos, indicó que tuvo necesidad de cambiar su número de celular al seguir bloqueado el sistema de mensajes y exhorta a la población no caer en el error de creer, es gente que se dedica a estafar incautos, siempre es correcto ir delante de ellos y denunciar ante autoridades.

Del lado Sindical la Chiva Sibrian dice que el Senador Gómez Urrutia, sigue aprovechando las tragedias en Minas, ahora sale con su propuesta de reformar la ley minera, pero lo hace con dolo, es cuestión de recordar la tragedia en la Mina Pasta de Conchos, en donde con tiempo se denunció y nunca se actuó.

Además de los 65 mineros fallecidos ni el 50 por ciento eran sindicalizados pertenecían a la empresa Hullera Mexicana, es decir por cada trabajador no sindicalizado el Sindicato Minero recibía cierta cantidad de dinero semanal, sin importar las condiciones como operaba la Mina.

"Y es cierto la historia no miente, es cuestión de refrescar la memoria para recordar todo lo que ocurrió en aquel entonces, con esa postura de defender a los Mineros vuelve con sus intenciones de aumentar sus ingresos por medio del pago de cuotas y movimiento ilegales a empresas" señaló.

Por ello recomendó a los carboneros que estén atentos no caigan en el error de creer que en realidad los quiere defender, que mejor busquen la manera de exigir a autoridades revisión de Minas, Pozos, y cuevas si no hay condiciones de seguridad que paren pero ya no exponer la vida.

Por el lado social, siguen las quejas por el sistema de manejo del registro para regularizar unidades extranjeras el tiempo se agota, prácticamente faltan 45 días para el vencimiento del Decreto Presidencial y miles de unidades sin posibilidades de entrar, se habla de que hay preferencia para cierto negocio.

Se dice que la oficina localizada frente al Parque Xochipilli es quien se lleva el mayor número de registros, cuando una persona intenta hacer el movimiento no lo consigue de manera extraña en el local citado líneas arriba si lo consiguen, sin mayores problemas pero a cambio de cuando menos mil 500 pesos.

Comentarios de ese tipo existen y todos los días, pero no es todo al acudir al módulo del Repuve, otro problema más o los obligan a regresar al día siguiente o bien los hacen esperar hasta tres horas por lo lento del proceso, sin importar si pierden un día o dos de trabajo, tienen que aguantar callados.

Ante este escenario piden se investigue el sistema para registro, es sospechoso que ese negocio tenga el mayor número de registros, como que hay algo turbio por lo tanto a quien le corresponde investigar es a las autoridades de eso no hay duda, queja es queja por lo tanto lo correcto es actuar.

Nos leemos mañana..