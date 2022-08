Sobre el tema de la salida de 180 trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, circulan una serie de comentarios la mayoría sin sentido, personas que opinan pero sin conocimiento de causa, la verdad que los verdaderos trabajadores lo único que quieren es firmar el convenio e irse.

De que será a un año, para eso se firma el convenio, platicando con uno de ellos me dijo que es preferible salir y tramitar su pensión antes que seguir en activo, además se harán fuertes con el pago de la pensión, el retiro del Infonavit y los Afores, con eso es más que suficiente.

Lo anterior mientras se cumple el año es como si fuera un ahorro en el banco, pero mucho mejor, hay que recordar que los bancos aceptan depósitos, te obligan a usar una tarjeta a comprar de lo contrario te aplican un castigo por el no uso, lo que quiere decir que en menos de un año desaparece el dinero.

Y así no en cierta forma guardado para cuando se cumpla un año entonces si a disfrutar lo más que se pueda, es real no se puede mantener el dinero en los bancos, actúan de manera arbitraria, o gastas o gastas o te cobran por el no uso de la tarjeta, así se encuentran las cosas con los bancos.

En este sentido los voceros de la 147 y 288 Carlos Garza Bernal y Juan Haziel Valdez Orozco, coinciden que la liquidación será conforme a lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo, y callaron versiones en otro sentido, que llevan la intención de confundir a la raza.

Garza Bernal, dice que el CCT es claro y establece los días que como indemnización debe recibir cada trabajador, así es que llamó a no caer en el error de creer esas versiones, la verdad sin sentido, en su momento se podrá comprobar que esas opiniones llevan otra intención.

"Los compañeros si tienen dudas pueden acudir al recinto sindical y serán asesorados, el conducto para aclarar todo es el lado oficial, es decir por parte de la dirigencia sindical, es el camino que deben de seguir si en realidad tienen duda en cuanto a la liquidación a recibir dentro de un año" señaló.

Por su parte Juan Haziel Valdez Orozco, vocero de la 288 dijo que desde ayer trabajadores de 60 o más años de edad interesados en recibir su liquidación, acuden a recibir información sobre el proceso, primero firmar la carta y después esperar al último día de agosto y salir.

Otro tema que llama la atención es que no todos los obreros de AHMSA dos de 60 o más años de edad se quieren ir, aunque parezca chiste pero es cierto principalmente aquellos que sueñan con el retorno del senador, esos dicen que se esperan, que no les interesa el retiro voluntario.

Pero también hay otro segmento que no quiere irse por cuestiones familiares, tienen de dos a tres pensiones alimenticias así que no se les hace justo repartir su liquidación, es un asunto muy personal, como el de un trabajador que hace años recibió su finiquito y siguió trabajando pero con menos antigüedad

Así se encuentra el asunto ahora que se informó sobre la salida de obreros de las dos plantas que tienen 60 o más años de edad, incluso no se puede descartar que no se complete la lista de 80, todo puede ocurrir en este loco mundo en donde no se alcanza a entender muchas cosas.

En fin a seguir atentos en este tema, la verdad seguirá para rato, se levantó una burbuja por parte de gente externa, que no conoce del tema y otros por tratar de sacar ventaja de ese asunto, por lo tanto es obligado seguir de cerca con la información que circula en las redes sociales.

Nos leemos mañana..