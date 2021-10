Sobre el tema de los obreros contratados en AHMSA, ayer se aclaró que la cifra es más alta que la señalada por el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, incluso dieron a conocer los datos exactos lo anterior por personas que se encuentran dentro de este proceso, por ello vale la aclaración.

Datos exactos apuntan que n la planta Uno se han contratado 67 trabajadores, mientras que en la planta 2, 43, es decir la cifra es más alta que aquella que maneja el vocero sindical y también hay que mencionar que esos incluyen los que fueron enviados al área de escarfeo de AHMSA Uno.

Con estos datos se observa que la empresa sigue adelante, todo indica que atrás quedaron los tiempos malos, gracias al grupo de ejecutivos que tiene el licenciado Alonso Ancira, que responden a su compromiso todos desde sus trincheras saben manejar sus respectivas responsabilidades.

Un elemento que sin duda alguna es factor importante es la tranquilidad de los trabajadores, ellos también forman parte de la recuperación de la empresa, cuando una empresa se mantiene estable manda buenos mensajes a sus clientes, es decir se cierra un círculo virtuoso que favorece a todos por igual.

Por otro lado, a partir del próximo lunes, un grupo de 15 trabajadores de la planta uno de Altos Hornos de México que se encontraban en resguardo domiciliario retornan a trabajar a los departamentos donde se encontraban asignados antes de la pandemia sanitaria, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, señaló que con el retorno de ese grupo, solo quedan 35 en resguardo domiciliario, como la empresa va adelante en su producción y ventas es posible que en los próximos días los reactiven, para ello la dirigencia sindical hace las gestiones necesarias, apuntó.

El vocero sindical recordó que por instrucciones sanitarias un buen número de trabajadores de AHMSA Uno fueron enviados a resguardo domiciliario, eso como medida de protección al ser clasificados como personas vulnerables al COVID-19 y al declararse la pandemia sanitaria, enfatizó.

"Los compañeros ingresarán a laborar en el turno de primera el próximo lunes, así seguirán hasta que se acomoden las cosas, no afectar escalafón, pero lo importante es que ya se tuvo respuesta, los quince compañeros ya fueron notificados de la instrucción de la empresa" apuntó.

Por la 288, las plazas que Altos Hornos de México anunció para la planta dos, serán exclusivas para hijos de trabajadores, por ello es importante que muchachos desempleados que buscan oportunidad de empleo conozcan que no podrán ser contratados, tampoco se les recibirá papelería, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, señaló que es importante que la comunidad conozca ese proceso luego de que en el transcurso de la semana al recinto sindical arribaron jóvenes que pedían oportunidad, sin embargo se les aclaró que si no son hijos de trabajadores en activo no tendrán oportunidad.

"Todos los días arriban al recinto sindical muchachos que acuden en busca de información, por ello la necesidad de aclarar las cosas que conozcan si su papá no trabaja en AHMSA dos no hay razón para presentarse, no tiene caso darles falsas esperanzas, se cumple con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo" enfatizó.

Dijo que son cuando menos 20 muchachos que piden oportunidad de trabajo pero la respuesta es la misma tienen que ser hijos de trabajadores en activo, es el procedimiento que se aplica y es la manera de evitar problemas con los agremiados que siguen de cerca este proceso.

Nos leemos mañana..