Son Los Trabajadores Los Primeros Beneficiados

De acuerdo al Concurso Mercantil, los accionistas de lo que fue Altos Hornos de México no tienen preferencia al iniciar el remate de los bienes de la empresa, son los trabajadores, incluso no pueden recibir un solo cinco al desaparecer la siderúrgica lo mismo ocurrió con las acciones.

Es decir ya no sirven, perdieron el dinero invertido y aunque lo más seguro es que intenten detener el proceso por medio de amparos, lo único que van a conseguir es alargar el juicio afectando a los trabajadores que tendrán que esperar otro tiempo más pero es derecho que tienen.

Otro problema que se avecina es al momento de levantar el inventario van a salir dueños de mucho equipo y maquinaria son empresarios que no lograron sacar a tiempo sus bienes, como lo hizo el extinto Armando Santas Guadiana Tijerina, que tenía información de primera mano de lo que se ocurriría.

Así es el ambiente dentro de lo que fue la gran empresa orgullo de Monclova, Coahuila y México, actualmente solo cenizas quedan y como dijo el empresario Rolando Rivero Ceballos, hay que acostumbrarse con la nueva Monclova sin AHMSA y bien una empresa más pequeña.

Por otro lado en Hércules siguen engañando a los pocos trabajadores que aún siguen en el mineral les dicen que pronto habrá reactivación pero Minosa ya no existe, tampoco se conoce que haya interesados en reactivar las minas, menos invertir en el ferroducto que poco a poco desaparece.

Y es que pese a que se ha denunciado el saqueo, hasta la fecha no hay detenidos, entre la población se maneja el nombre del principal responsable y aunque es fácil ubicarlo todo indica que no se puede proceder en razón de que tiene que ser la parte afectada quien presente la denuncia.

Ocurrió lo mismo que con los obreros de AHMSA que intentaron denunciar pero la fiscalía desecho la demanda porque no eran afectados, es decir el hecho de ser trabajadores no les da facultades para proceder, así es la ley, y como ya no hay dueños entonces el delito queda impune.

Así es la realidad, AHMSA ya no tiene dueño por lo tanto el robo no se puede detener ni castigar a los responsables, por ello es importante que los trabajadores y sus familias de Hércules tengan información real, no engaños mucho menos decirles que pronto se reactiva la fuente de trabajo.

En otro tema, del lado social, avanza el año y no hay mucho movimiento en la regularización de unidades extranjeras, sigue baja la presencia de propietarios de ese tipo de unidades y es que tarde pero decenas de personas se dieron cuenta que fueron víctimas de engaño.

Los loteros para vender les mentían les ofrecían hacer los trámites pero cuando llegaron a Recaudación de Rentas, simplemente les dijeron que no se les podía entregar placas por o ajustarse al Decreto Presidencial que fija fecha, la unidad ya tenía que estar en el país a partir de cierto tiempo.

Y como esas unidades entraron después de la fecha establecida no se logró engañar al Estado, incluso en Saltillo hubo manifestaciones de protesta pero con decreto en manos se les mostró que no era posible, que no procede de acuerdo a lo establecido en el Decreto Presidencial.

Lo más lamentable es que pese a que y se conoce esa mentira aún hay personas que se dejan engañar y compran una unidad, claro no se puede decir que los defraudaron por todos los medios se ha dado a conocer esa anomalía, entonces si caen es a cuenta y riesgo de ellos, así de fácil.

Nos leemos mañana..