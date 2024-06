Sueltan el borrego de que Napo estalló huelga en Hércules

Por medio de diversos mensajes la tarde del jueves soltaron el "borrego" de que Napoleón Gómez Urrutia, estalló huelga en Hércules pero se comprobó que fue falso el comentario, y la verdad no tiene caso un movimiento de ese tipo por principio las minas siguen sin operar y así seguirán por mucho tiempo.

Segundo se afectaría a trabajadores al suspenderse los salarios que aunque no se les paga como quiera a final les dañaría en su antigüedad, se pararían los pagos, es decir ya no estarían contando días, semanas ni meses como en la actualidad ocurre por esa razón es imposible que eso ocurra.

Es común que para entretenerse y soltar el estrés se busque la manera de seguir confundiendo a los trabajadores, con versiones fuera de orden como ocurrió la tarde del jueves por esa razón se insiste en la recomendación no caer en el error de creer esas versiones hasta no comprobarse.

Pero bueno como dije arriba lo hacen para entretenerse si antes cuando estaban ocupados con trabajo no dejaban de publicar mentiras ahora que pasan el tiempo sin hacer nada pues buscan la manera de descargar el estrés que tienen acumulado, y mientras no haya nada así seguirán.

Por otro lado la verdad que el recinto de la 288 se encuentra lleno de maleza de todo tipo, las palmas van creciendo sin rumbo fijo lo que obliga a cuando menos darles una manita de gato y no esperar que continúe en las condiciones actuales, hay obreros que quieren participar en la limpieza.

También se colocaron candados a la puerta principal, con eso intentan detener el saqueo del edificio, pero la verdad será imposible, los ladrones aprovechan que no hay energía eléctrica, tampoco vigilancia y pues ingresan a saquear, al menos eso se comprobó a inicios de semana.

Fue cuando Haziel Valdez, ingresó a resguardar los minisplit que estaban desapareciendo así como otros objetos más que se llevaron, lo que obliga a redoblar la vigilancia, el recinto sigue cerrado y como se encuentra la cosa no hay fecha para reiniciar actividades de manera normal.

Lastima la situación que se vive en torno al recinto sindical, que en su interior guarda miles de historias, tiene más de 50 años y es una desgracia que pueda desplomarse por falta de mantenimiento, por esa razón a quien corresponda actuar es urgente y necesario que lo haga cuanto antes.

En otro tema, empleados y obreros de AHMSA que tienen a sus hijos estudiando en el Instituto Central Coahuila (ICC) se quejan por la forma cómo actúa la dirección del plantel que no se toca el corazón y obliga a pagar inscripciones y colegiaturas, incluso aumentaron el costo.

De acuerdo a la queja, tienen que pagar inscripción, la colegiatura también si no se puede en el mes que corre entonces se les da tiempo y no les cobran interés, pero consideran que hay otras formas de apoyar a los estudiantes hijos de empleados y trabajadores de Altos Hornos de México.

Recuerdan que la escuela oficial, en todos los niveles no cobran inscripción, si requieren apoyo para comprar artículos que necesitan es sus clases se le ayuda, lo mismo ocurre en la UAdeC y tecnológico, todas las facilidades a efecto de que no se den de baja y sigan en sus clases.

Mientras que en el ICC el único respaldo es no cobrar intereses por el no pago de colegiatura ni tampoco se cancela el pago de inscripción, no toman en cuenta las condiciones económicas en que se encuentran las familias cuyo padre labora o laboraba en Altos Hornos de México, así el asunto.

Nos leemos mañana..