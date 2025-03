Tarea de vida el paro de AHMSA

Para empresarios el paro en Altos Hornos de México, debe de tomarse como tarea de vida, tanto para empresarios como para trabajadores es un caso muy pesado que sigue ocasionando serios problemas sociales y familiares, simplemente la migración de trabajadores es un asunto muy serio.

Lo anterior tomando en cuenta que nadie se encontraba preparado, incluso unos meses antes del paro total todavía había quienes aprovechaban la suspensión del transporte de personal para no acudir a laborar, era el momento justo para analizar lo que podría ocurrir con la fuente de trabajo.

Otros tomaron las cosas como asunto sindical cuando en realidad era más serio de lo que pensaban, hoy después de dos años de paralización unos ya entendieron la realidad otros simplemente se mantienen en su postura de seguir pensando que el problema fue por el sindicato cuando no fue así.

Cuestión de analizar que en Minosa, no se logró frenar el paro, hay pruebas en Hércules, la Perla y Cerro de Mercado, además en el Estado de Hidalgo hay dos secciones más afectadas los trabajadores sin trabajo y en las mismas condiciones que los trabajadores de Altos Hornos de México.

Lo correcto en este caso es entender que por más acusaciones que se hagan nada soluciona el problema, el proceso legal sigue aunque lento, pero eso habla de que no será fácil la salida por más comentarios que hagan, y eso se tiene que entender para terminar con el pensamiento de que es pronto.

Antes del cierre de AHMSA muchachos seguían tirándole a la empresa, sentían que sabían mucho del tema sindical, les endulzaban el oído con la idea de que el Sindicato Minero era la opción, otros se plantaban cuando en la boleta de raya les faltaban cien peos, hacían un escándalo.

Hoy las cosas son diferentes lo malo que un grueso número de esos ex trabajadores siguen sin trabajar, unos lo hicieron unos días pero, aunque parezca increíble se cansaron y se retiraron, es decir se les olvidó su origen ahora no quien saber nada de trabajar, no piensan que AHMSA no volverá a ser la misma empresa.

Porque a pesar de los comentarios de que volverá a reactivarse la cosa no es como se piensa será un empresa pequeña, incluso se corre el riesgo de que se fragmente es decir varios grupos empresariales compren por departamentos y sería con un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.

Otro aspecto que no valoran es que al momento de seleccionar la plantilla laboral los beneficiarios serán aquellos que lograron permanecer tranquilos, y siempre conscientes de las cosas, no hay duda que en ese proceso puede presentarse problema con quienes no sean seleccionados.

Aunque también se les debe aclarar la realidad, nada que el CCT sería una relación laboral más sana, sin tantos problemas, dicho de otra manera empezar de cero y con notros salarios y pocas prestaciones, olvidarse por completo del premio de producción, la media hora y una serie de prestaciones.

Lo anterior sería solo para AHMSA porque también es real no hay planes para reactivar las minas de carbón y mineral de fierro, es muchísimo dinero y no hay empresarios que le atoren sobre todo por las condiciones en que se encuentran, a eso se suma que no hay equipo y el ferroducto desapareció.

Triste pero cierto, solo aquellos que no entiendan la realidad o vean las cosas de otra manera pueden pensar y opinar distinto, claro que todos los comentarios se respetan pero los trabajadores y sus familias merecen respeto, ojalá y haya cambio en la actitud y pensamiento, que así sea.

Nos leemos mañana..