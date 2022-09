Todo apunta que abortará el plan de paralizar almacén y capacitación de AHMSA, al menos se conoció que personal de Recursos Humanos de la empresa platicaron con los empleados de confianza, les aclararon las cosas y les informaron que será un proceso gradual para arreglar el asunto.

Esto quiere decir que si hay planes para cuando menos homologar salario y prestaciones con el resto de los empleados, será poco a poco pero eso de 55 y 50 días de aguinaldo y vacaciones esta fuera de la realidad, ahora que si los empleados siguen en sus peticiones y paran aguas.

En cierta forma se les dice que no hagan problemas, que existe un contrato de trabajo, que no hay nada fuera de lo normal, con esa postura la empresa muestra interés por evitar problemas, tampoco se puede descartar que sea estrategia para conocer a quienes mueven el movimiento.

Ya con información en mano será fácil identificar y proceder como corresponde y hay razonamiento si no estás a gusto en un trabajo lo correcto es salir y buscar uno que se ajuste a sus necesidades e interés, al menos son los comentarios recogidos en las redes sociales, es decir nadie avala el movimiento.

Del lado sindical, la crisis pega fuerte en las familias, cada semana se compra menos porque el salario ya no alcanza para más, el incremento en precios, la verdad que impide estirar el dinero y la cosa seguirá pesada por lo que resta del año, de eso no hay duda, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que en platicas con trabajadores todos coinciden que la cosa eta pesada, hacen esfuerzos para cubrir las necesidades de sus familias, sobre todo con el regreso a clases los gastos extraordinarios crecieron.

"Aunque digan lo contrario es real que el salario no alcanza, la solicitudes de préstamos a alza, es la manera que tienen los compañeros de hacer frente a sus compromisos familiares, y mientras no se detenga el incremento en los precios, la situación seguirá muy crítica" enfatizó.

Señaló que es importante que autoridades tomen muy en serio la problemática, que no maquillen la realidad como suele ocurrir, a fin de año se espera que la inflación sea superior al 10 por ciento, un porcentaje que tenia años sin alcanzar esa cifra, mientras que el incremento salarial fue de un siete por ciento en promedio.

En otro asunto por el lado social, Elsa Guadalupe García de Hoyos, dirigente de la UCDAC, dijo que siguen apareciendo unidades con reporte de robo en los Estados Unidos lo que impide su legalización, tampoco los que entraron este año, eso no serán incluidos dentro de este proceso.

Dice que en cierta forma los vendedores de unidades extranjeras, los llamados loteros engañaron a compradores al decirles que si entraban, además cuando se dio a conocer el Decreto Presidencial aumentaron los precios, aprovecharon la demanda pero mintieron no serán legalizados.

"Son dos puntos que hacen ver la mala acción de esos loteros a quienes no les importó engañar a los compradores, el otro punto con reporte de robo, da una clara idea de que en Estados Unidos, para cobrar el seguro los dueños reportaron como robado y ahora se tiene ese problema" indicó.

Ante este panorama señala que serán miles de unidades que no podrán ser regularizadas, es imposible, las reglas del Decreto son claras y no hay manera de retirar esos candados así que no queda otra más que aguantar, esperar que el próximo Decreto cambie las reglas del juego.

Nos leemos mañana..