Trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México podrán vacunarse

Opinión

Ayer se confirmó que trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, de entre 40 a 49 años podrán vacunarse en el Auditorio del Instituto Central Coahuila, eso será únicamente el viernes 25 de este mes, en horario de 8:20 de la mañana a doce del mediodía, de acuerdo a la programación.

También se aplicará la segunda dosis a trabajadores, para ello tendrán que llevar comprobante de vacunación de la primera dosis y conocer que vacuna se le aplicó, con ello evitar presentarse a otros centros de vacunación en donde se pierde parte del día por esperar el turno.

Los requisitos para la primera aplicación es tener a la mano, registro de mi vacuna,, documento que se imprime en el portal WWW.mivacuna.salud.gob.mx copia del CURP Y Copia de la credencial para votar, de no llevarse no se les podrá vacunar, son requisitos indispensables.

Es importante recordar que serán dos segmentos los 40 a 49 años y aquellos de edad más avanzada que solo se les aplicó una dosis, es decir muchas facilidades que los trabajadores no deben desaprovechar, la verdad acudir a los centros de vacunación es toda una odisea en todos los sentidos.

Por otro lado, el obrero de AHMSA Uno Jesús Sibrian Martínez, dice que en platicas con ex trabajadores de Micare confirma que se encuentran desesperados, la mayoría a punto de agotar su indemnización, y sin la mínima posibilidad de encontrar trabajo, al menos que se arriesguen en los pocitos, Minas de Arrastre o Cuevas.

Señala que esos trabajadores es lo que saben hacer extraer carbón, es una actividad a la que se dedican toda la vida, incluso es herencia, de generación en generación, eso obliga a entender lo desesperado que se encuentran al no existir condiciones para la reapertura de Micare que sigue inactiva.

Dice que eso ocurre en razón de que concesionarios de Minas de Arrastre, Pocitos y Cuevas, no invierten en medidas de seguridad, tampoco los afilian al IMSS, no pagan impuestos por lo tanto al ahorrarse todos esos gastos venden la tonelada de carbón a un precio muy bajo.

"Pero el resultado es fatal, muertos y accidentes, mientras no concluya el conflicto entre Altos Hornos de México y el gobierno federal no será posible reabrir Micare, miles de familias se encuentran en medio de este juego político y lo peor se les agota su indemnización así que aguas con los problemas sociales" advierte.

Por el rumbo de la 288 la reunión contemplada para ayer con trabajadores en resguardo domiciliario se suspendió para hoy miércoles, y hay justificación por estar dentro del proceso de vacunación no hubo tiempo de analizar ese tema, pero además hay que recordar que autoridades federales tienen la última palabra.

Hay obreros que entienden las cosas, pero otros no, aquí no se trata de un juego para ver quién tiene más poder, es sencillo, la autoridad que ordenó el resguardo es quien tiene que levantar esa medida, como se encuentra la cosa no se descarta que ya ni se acuerden de esa instrucción sanitaria.

Eso obliga a tocar puertas, tampoco se descarta que la intención es que AHMSA los reactive y después actuar contra la empresa, en estos tiempos todo puede ocurrir, el conflicto entre la empresa y el gobierno federal puede ser aprovechado n este segmento de trabajadores, eso es una realidad.

La recomendación es seguir actuando con cautela, no poner en riesgo las operaciones de la empresa, eso sería afectar miles de trabajadores y sus familias, el gobierno federal no quita los ojos de AHMSA, cuestión de dar una revisada a los dos últimos años para comprobar cómo se encuentra la cosa.

En otro tema, sigue el conflicto entre Tel Mex y el sindicato, ayer se conoció que la empresa se niega a cumplir con su compromiso de contratar cuando menos 50 trabajadores, es la manera de presionar para que la dirigencia sindical acepte se mutile un artículo del régimen de jubilaciones y pensiones.

Pone como condición, que los trabajadores a contratar queden fuera de ese beneficio, pero la dirigencia sindical no acepta, incluso el sindicato tiene disposición de negociar y volvió a prorrogar el emplazamiento a huelga, ahora para el último día de este mes en un intento por encontrar solución.

Mientras quien sufre las consecuencias es el usuario, ante la falta de personal un reporte de falla en el servicio demora hasta tres semanas, es una realidad y eso ocurre por la saturación de trabajo, las pocas cuadrillas no se dan abasto para cumplir, ojalá y pronto haya solución por el bien de todos.

Nos leemos mañana..