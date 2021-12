Trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, se quejaron por los filtros anti alcohol que se instalan en las puertas de acceso, lo anterior en razón de que solo se checa a sindicalizados mientras que los empleados de confianza entran sin ser molestados, dijo Gerardo Flores Escobedo.

El vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, explicó que trabajadores se acercaron a la dirigencia sindical a denunciar lo que califican como acoso, en cierta forma se sienten afectados por la acción, no checan a empleados de confianza y eso les molesta.

"Vamos de acuerdo en ese tipo de acciones, es la manera de evitar que ingresen con aliento alcohólico o en estado no conveniente, eso se convierte en problema y en cierto momento riesgo por trabajar en condiciones no aptas, pero la revisión debe ser generalizada, incluir empleados de confianza" apuntó.

Lo anterior al recordar que en diciembre es común que se festeje en familia y se consumen bebidas alcohólicas, por ello la empresa refuerza la vigilancia en las puertas de acceso, pero esta ocasión sindicalizados dicen que a los empleados de confianza, no se les molesta y entran como si nada.

Por el lado de la 147, d acuerdo al vocero Carlos Garza Bernal, el pasado fin de semana no hubo reportes de ausentismo, los trabajadores se presentaron a laborar de manera ordinaria la jornada nocturna del 24, lo mismo ocurrió con los tres turnos del 25 cuando se celebra la navidad.

Indicó que ese fenómeno refleja que el trabajador es consciente de lo que representa ausentarse, además de perder el salario, también pierden el premio de asistencia que en su gran mayoría tienen destinado para cubrir gastos extraordinarios por ello evitan ausentarse para no resultar afectados.

Para el próximo fin de semana la última noche del año, se espera la misma respuesta a pesar de que se acostumbra despedir el año y recibir el nuevo en familia, los que les toca trabajar el turno de tercera y no lograron cambio de turno tendrán que presentarse a trabajar de manera normal.

Incluso señaló que aún no hay información en el sentido de que la empresa tenga planes de hacer cambios en la jornada nocturna de esa noche, aunque no sería en todos los departamentos hay áreas de trabajo continuo por lo tanto no pueden quedar sin trabajadores, apuntó..

Y en la 288, no hubo reportes de trabajadores a quienes el IMSS les haya negado servicio por falta de constancia de estudio de sus hijos, tomando en cuenta que faltan días para regresar a clases no se puede descartar que se presente ese problema pero comisionados se encuentran listos para atender esos reportes.

Julio Cesar Aguilera Silva, vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que hasta la mañana de ayer no contaban con reportes de ese tipo y recordó que en ocasiones a los padres se les olvida tramitar la constancia de estudio, que es el documento para que el IMSS los atienda cuando se necesita en periodo vacacional.

"Siempre se les recuerda a los compañeros el compromiso que tienen ante sus hijos mayores de 17 años pero que se encuentran estudiando, de acuerdo a la ley del IMSS tienen derecho a recibir atención médica hasta que concluyan sus estudios, pero deben entregar la constancia" indicó.

En cuanto al servicio el pasado fin de semana, señaló que pese a que fueron tres días que no operó medicina familiar, no hay reportes de fallas en el servicio, lo que indica que la institución tomó en cuenta el asueto y se preparó con personal en el área de urgencias que opera de manera normal.

Nos leemos mañana..