Trabajadores que la tarde del viernes acudieron a vacunarse, insisten que para la próxima aplicación de la segunda dosis, los coloquen en los salones del Instituto Central Coahuila y de esa manera no estar bajo las inclemencias del tiempo, lo del viernes fue un calvario al permanecer hasta dos horas bajo el sol.

Incluso no todos se vacunaron, otros enviaron a familiares, amigos o conocidos a hacer fila, se comenta que hasta pagaron para no permanecer de pie dos horas, todo se vale lo que importa es la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y avanzar en el combate a la pandemia sanitaria.

También deben recordar que no se puede bajar la guardia, es decir no confiarse y mantener vigentes los protocolos sanitarios, los reportes de decesos indican que los fallecidos estaban vacunados con la primera dosis, otros lograron salir adelante pero en todos los casos hubo exceso de confianza.

Y sobre el tema de habilitar salones para la espera es cuestión de que los coordinadores soliciten a la dirección del plantel que permitan mantenerse bajo techo, al menos es la opinión de trabajadores que la tarde del viernes vivieron una experiencia muy fuerte, pero vale la pena la espera.

De la carbonífera escriben para señalar que siguen operando los llamados pocitos y cuevas, que no hay control, incluso no llegan inspectores de la Secretaría del Trabajo que son los encargados de revisar las condiciones en que operan esos yacimientos carboneros pero no hay nada.

Señalan que solo cuando se presenta accidente es cuando regresan las promesas de actuar, de exigir a concesionarios que inviertan en seguridad, pero pasan los días y se olvidan esos planes, mientras los trabajadores entran con el Jesús en la boca y con la bendición de Dios, realizan sus actividades.

"No se vale aprovechar la necesidad de trabajo para no invertir en seguridad, eso ocurre porque a los concesionarios lo único que les interesa es cumplir con los pedidos de carbón, sería bueno que un funcionario del gobierno federal llegue de manera sorpresiva y conozca las condiciones en que trabajan" dice el escrito.

Por último el carbonero señala que si alguien se queja de inmediato lo despiden, les dicen que hay mucha gente en espera de trabajo, que si no están conformes, la salida de la mina es el camino que deben tomar, así de ese tamaño es cómo actúan los concesionarios de esos yacimientos, dice el quejoso.

Y en temas locales, siguen circulando comentarios sobre el proceso laboral en AHMSA, hay quienes todavía a estas alturas del partido, piensan que es fácil entrar a una constructora y pasar a formar parte de la planilla de la empresa, incluso se asegura que hay quienes ofrecen dinero para entrar a una constructora.

Otros insisten que el proceso está mal hecho, son los que no conocen o no quieren conocer que es un cambio en la Ley Federal de Trabajo, que la empresa se ajusta a la reforma nada que ver con decisión empresarial, por esa razón es bueno que entiendan las razones de esos movimientos.

De repente se hizo atractivo trabajar en una constructora, piensan que es el pasaporte para entrar a AHMSA, nada más falso que pensar en eso, no tiene caso engañar a esos muchachos, ni tampoco hacerles creer que es fácil trabajar en prestadoras de servicio, es imposible.

Por otro lado, excelente la postura de trabajadores de Maxión INMAGUSA, que aceptaron el cinco por ciento de aumento al salario, las condiciones actuales no están como para negarse a recibir el incremento salarial, además la empresa siempre responde a su plantilla laboral.

Cuando una empresa no tiene conflictos sindicales, genera buena impresión a sus clientes, eso permite que sigan las operaciones, como en Maxión INMAGUSA en donde los obreros tienen buenas prestaciones y un excelente nivel laboral, hasta festejan fechas especiales como el Día del Padre.

En diciembre pasado al no estar en condiciones de celebrar la posada la empresa entregó vales para alimentos entre otros regalos, y fue una buena medida de esa manera e trabajador celebró en familia y evitar contagios, ese mes la pandemia estaba a todo lo que da y obligaba a actuar con prudencia.

Lo más importante de este asunto es la buena relación entre Inmagusa, sindicato y trabajadores, el cinco por ciento es bueno, pero algo que se debe destacar es que se mantienen las fuentes de trabajo, y la empresa a seguir produciendo, a final es lo que cuenta, así las cosas.

Nos leemos mañana..