Urge solucionar el tema AHMSA: Rolando

Ya es tiempo de que se arregle la situación de Altos Hornos de México, los trabajadores se encuentran desesperados al no recibir su salario, se habla de que vendrán los nuevos integrantes del Consejo de Administración y es lo que esperan que informen la realidad, dijo el obrero Rolando Rodríguez Reyna.

Señala que ellos son los más interesados en que haya un acuerdo que permita la reactivación de la fuente de trabajo, al mismo tiempo se empiece a pagar los salarios pendientes, tienen más de un año sin recibir un solo cinco, lo que ocasiona serios problemas en la familia.

Por parte de la comunidad y traileros reciben apoyo económico pero lo mejor es que se les aclare las cosas, todos los trabajadores coinciden en lo mismo recuperar las fuentes de trabajo, al mismo tiempo se les empiece a cubrir sus salarios y prestaciones para estar en condiciones de cubrir compromisos familiares.

"El sentir de todos es el mismo, reabrir la empresa, que empiece a recuperarse los empleos que siguen estancados, en el aire, ojalá y sea cierto que nuevos empresarios van a tomar el control del Consejo de Administración de ser así entonces hay posibilidades de que pronto haya buenas noticias" señala.

Por otro lado, sigue pendiente el caso de la devolución del saldo a favor que registraron los trabajadores al presentar su declaración anual ante el fisco, de acuerdo a la Procuradora Fiscal Grisel Galeano, se sigue trabajando en ese aspecto pero dado el fuerte número de obreros, se avanza poco a poco.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que ante las preguntas de trabajadores que tienen saldo a favor y que presentaron su documentación, se comunicó con la asistente de la Procuradora quien reiteró que sigue vigente el compromiso de apoyar a los obreros.

"Personalmente me comuniqué con la asistente y me dijo que se trabaja en el tema, pero es una gran cantidad por esa razón el tramite avanza, que no hay duda que será favorable la respuesta de la funcionaria federal, los compañeros deben conocer que siguen las gestiones a ese nivel" apuntó.

Recordó que se hicieron las gestiones ante la negativa del SAT de regresar el saldo a los trabajadores, pese a que es su derecho, la dependencia no acepta regresar el dinero porque esa razón se vieron en la necesidad de aprovechar el espacio y exponer a la procuradora el serio problema.

En otro tema, miles de trabajadores de diversas empresas ya recibieron sus utilidades, incluso en el caso de industrias que operaron en cero, la dirigencia cetemista hizo las gestiones para que se les entregara una bonificación como finalmente ocurrió y de esa manera reconocer el esfuerzo de los obreros.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM recordó que las utilidades es una prestación anual que se debe entregar del primer día de mayo y hasta el último, pero se hizo costumbre que fuera en abril cuando se pague la prestación a manera de adelantar el dinero.

Señaló que en ocasiones los trabajadores no conocen el procedimiento para cubrir la prestación y es cuando se presentan movimientos como ocurrió en cuando menos dos empresas de la región, en el caso de los agremiados a la Federación Frontera, no hubo malestar.

Pidió a los obreros no caer en el error de hacer movimientos de protesta que a final del día se convierte en problema laboral, los que tengan duda, tienen el derecho de acercarse a la dirigencia sindical y se les aclara todo, pero no incurrir en movimientos es la recomendación, insistió.

Nos leemos mañana..