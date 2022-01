Y sigue el asunto del virus, la confirmación de dos secretarias contagiadas por COVID-19, en el recinto de la Sección 147 obligó a la directiva a reforzar protocolos sanitarios, conforme se conozca de más casos se tomará la decisión de restringir el horario de atención, similar al inicio de la pandemia, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical sugirió a trabajadores que cualquier asunto a tratar lo hagan vía telefónica, serán atendidos como si fuera de manera directa, de esa manera no corren riesgos, no se descarta que el virus siga presente por ello la importancia de no acudir al edificio.

"Fueron dos secretarias ya confirmadas como positivas, eso da una idea de cómo se encuentra la situación en el recinto sindical, incluso otro número acudió a practicarse la prueba, la vacuna de refuerzo les hizo reacción, mismos síntomas del virus, para descartar contagios se hicieron la prueba" apuntó.

El directivo sindical, señaló que el recinto sindical será sanitizado, en la puerta el guardia tomará temperatura y aplicará gel anti bacterial, de igual manera nadie podrá entrar si no lleva puesto el cubre bocas, además es obligado aplicar la sana distancia mientras se encuentren en el interior del edificio.

Por otro lado, todo indica que el incremento en contagios, tranquilizó el ambiente entre trabajadores de AHMSA, al menos no se conoce que programen reuniones colectivas, incluso ni las acostumbradas pachangas entre obreros es decir pequeñas reuniones con entre 5 a 10 personas.

La situación sigue pesada, de seguir esta inercia es seguro que la revisión salarial en la 147 se maneje de manera electrónica, es decir virtual, es la manera de proteger tanto a comisionados sindicales como a directivos de la empresa que encabezan las negociaciones salariales.

Ayer se comunicó el hermano Joel Martínez, dice que se encuentra aislado en su hogar, pasó a formar parte de las estadísticas de contagiados por el virus, es raro el hermano desde inicios de la pandemia se cuida, incluso no acude a reuniones, lo que vuelve a mostrar que el virus se encuentra en todas partes.

En su mensaje el hermano, exhorta a trabajadores cuidarse y cuidar la familia, dice que no es fácil estar contagiado y recuerda que ya está vacunado, lo que es otra prueba de que el virus no respeta, confía en la buena respuesta de los trabajadores y de seguir aplicando protocolos sanitarios.

Y por el lado de los chavos pensionados hay noticias, la situación que presenta Banamex, mantiene inquietos a miles de pensionados que reciben el pago mensual en esa institución, desconocen si seguirán con ese servicio, de no darse información clara, no se descarta que los primeros días de febrero se presenten problemas, dijo Jesús Castillo Suárez.

El presidente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS, señaló que ante la incertidumbre acudió a diversas oficinas municipales en busca de orientación, incluso se presentó a las oficinas centrales del Banco, pero no lo recibieron, no lo atendieron por la pandemia.

Ante este panorama señaló que cientos de pensionado, analizan buscar otra institución bancaria que tenga convenio con el IMSS, pero necesitan el formato de acreditación de cuenta que se expide en el área de prestaciones económicas pero hay temor de acudir por los contagios.

"La gran mayoría de pensionados están en Banamex por su ubicación en la zona centro, es ágil el desplazamiento, no hay necesidad de abordar dos camiones, esa facilidad los mantiene en ese banco, por el momento hay inquietud por las últimas noticias que circulan" enfatizó.

Nos leemos mañana..